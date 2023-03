Huawei Mate 50 Pro hands-on: het toestel dat we moeten missen

Huawei is door de Amerikaanse sancties lang niet meer zo populair als een paar jaar geleden. Doodzonde, zo vinden we, als we de Huawei Mate 50 Pro erbij pakken op het Mobile World Congress.

Huawei Mate 50 Pro

Met de Huawei Mate 30-serie en Huawei P40-modellen kwam er een eind aan de vele mogelijkheden die Android te bieden heeft op Android-toestellen. De Amerikaanse sancties gooiden roet in het eten. Huawei zou spioneren voor de Chinese overheid, zo is de overtuiging van de Amerikanen. Nooit is er bewijs gevonden, maar er werden strenge maatregelen getroffen. Het resultaat; Huawei mag geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven. Dit betekent; geen 5G-chipsets van Qualcomm en ook geen Google-diensten op de Android-toestellen. De smartphone-tak van Huawei is volledig ingestort in Europa en verschillende andere regio’s.

Ik mag toch wel zeggen; ik mis Huawei. Het merk maakte enorme sprongen en wist steeds een toestel uit te brengen met verbeteringen. Maar de laatste modellen zonder Google-services wisten door het gebrek aan mogelijkheden met bijvoorbeeld Google Maps en andere diensten geen perfecte indruk meer achter te laten. Een fijne opvolger voor de eveneens fijne Mate 20 Pro en Huawei P30 Pro kwam er niet en komt er ook -voorlopig- niet. Het lijkt er niet op dat de Amerikaanse regering de regels gaat versoepelen voor Huawei.

Op het Mobile World Congress in Barcelona was het Chinese merk aanwezig met een gigantische stand. Een deel hiervan was om de smartphones uit te stallen. We zijn gestuit op de Huawei Mate 50 Pro. Een toestel dat hier niet uitgebracht wordt, omdat het waarschijnlijk toch niet aan zal slaan, zoals de andere modellen zonder Google-services. We zijn echter wel benieuwd, wat missen we met de Huawei Mate 50 Pro?

De Huawei Mate 50 Pro is de high-end smartphone van de fabrikant. Het toestel biedt een geavanceerd camerasysteem, maar er wordt niet meer samengewerkt met Leica. Dat stokje is overgenomen door Xiaomi, wat we bijvoorbeeld terugzien met de Xiaomi 13-serie. Of dat een probleem is? Niet per definitie. De camera van de Huawei Mate 50 Pro scoort torenhoog in de DXoMark testen. Het merk stond maandenlang bovenaan. Inmiddels heeft de nieuwe Honor Magic 5 Pro dit stokje overgenomen, maar het zegt toch wel genoeg. Er is een 50MP hoofdcamera, 13MP groothoek en 64MP telelens. Zoomen met het toestel is geen probleem, dit kan 10x.

De Huawei Mate 50 Pro die in november al werd aangekondigd is voorzien van een 4700 mAh batterij met 66W laden. Er is een 6,74 inch OLED-scherm en een Snapdragon-processor. Door de sancties is dit wel een Snapdragon 8+ Gen 1 4G-chipset. Dus zonder 5G. In de telefoon zelf is er maar heel weinig wat leidt naar de Android-versie. Die is namelijk verborgen. Bij het besturingssysteem zien we alleen staan dat het toestel op EMUI 13 draait. Nog steeds is dit het Android-platform, maar zonder alle toeters en bellen van Google.

Huawei zet zelf nog steeds vol in op de eigen Huawei AppGallery. Degenen met een Huawei-toestel kunnen dit nu ook al gebruiken. De DroidApp App kun je eveneens downloaden uit de AppGallery. Maar verder blijft het aanbod nog altijd achter op de concurrenten van Apple en Google. De Huawei Mate 50 Pro beschikt standaard over 256GB/512GB aan opslagruimte en nog altijd kun je dit uitbreiden. Niet met een microSD-geheugenkaart, maar net als bij verschillende andere modellen enkel met de NM SD card. Minder handig misschien, maar het kan wel.

Dan is er ook nog de vormgeving van het toestel. Huawei heeft de zwarte en oranje kleur uitgebracht in ‘vegan leather’, kunstleer. Ik blijf dat een geweldige materiaalkeuze vinden dat heerlijk in de hand ligt. Dat wordt ook weer bewezen met de Huawei Mate 50 Pro. Andere fabrikanten lijken er vooralsnog weinig in te zien. Voor een lederen telefoon ben ik om; voor de prijs van de smartphone niet. De Mate 50 Pro wordt thuisgestuurd als je 1199 euro aftikt. Van het toestel is ook een speciale Porsche Design versie verschenen meteen aparte vormgeving.