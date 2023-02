Honor Magic 5 Pro, 5 Lite en Magic Vs komen naar Europa (eerste indruk)

Drie nieuwe toestellen zijn aangekondigd door Honor. Waar het eerst meewapperde onder de vlag van Huawei, is het nu een eigen merk. Op het Mobile World Congress maken we kennis met de Magic 5-serie en de nieuwe foldable; de Magic Vs.

Honor Magic 5-serie op het MWC

Op het Mobile World Congress zijn er meerdere bedrijven die een echt grote stand hebben. Naast Samsung, Xiaomi en Oppo heeft ook Honor een opvallend grote stand in beursgebouw Fira Gran Via afgehuurd. Niet heel vreemd; het merk wil weer ├ęcht terugkeren naar Europa. Dat zal het merk doen met verschillende nieuwe toestellen. We zetten de details op een rijtje.

Honor Magic 5-serie

We hebben de stand van Honor bezocht en daar kennis gemaakt met de nieuwe Honor Magic 5-serie. Honor laat aan DroidApp weten dat de Honor Magic 5 Pro en Honor Magic 5 Lite naar Europa komen; het ‘reguliere’ model, de Honor Magic 5, zou niet uitgebracht worden in Europa maar alleen in China verkocht worden. Opvallend, aangezien in de persconferentie wel een prijs genoemd wordt van 899 euro.

Honor Magic 5 Pro

Nieuws is er wel over de Honor Magic 5 Pro, die komt sowieso naar Europa. Dit toestel is te herkennen aan de grote cameramodule aan de achterkant, waarin de tekst 100x staat. Het is dus mogelijk om 100x in te zoomen met deze smartphone. Zonder kwaliteitsverlies kan dit 3,5x. Hiervoor is er driemaal een 50MP lens aanwezig, samen met alle mogelijkheden en opties. Voorop heeft de Honor Magic 5 Pro een 12 megapixel lens, samen met een ToF-dieptesensor.

De Honor Magic 5 Pro wordt geleverd met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, inclusief de ondersteuning voor 5G. Het merk heeft geen last meer van de Amerikaanse sancties doordat het is losgekoppeld van Huawei. Dit betekent dat je ook toegang krijgt tot de Google-diensten. De smartphone wordt geleverd met een 5100 mAh batterij met 66W laden. Honor levert de Magic 5 Pro met een 6,81 inch OLED-scherm en IP68-certificering.

De eerste indruk die we hebben van het toestel is goed. Sowieso voelt alles weer smooth en premium aan, en toch is er de vertrouwde Magic UI, die nog altijd goed doet denken aan de EMUI skin van Huawei. Het toestel heeft een mat achterpaneel en afgeronde schermranden. De camera van Honor wordt op de 5 Pro erg goed beoordeeld al in de eerste berichten. Hij zou volgens DxoMark zelfs hoger scoren dan de iPhone 14 Pro Max en de Pixel 7 Pro. Helaas hebben we de camera niet kunnen testen onder verschillende omstandigheden.

Honor plaatst de Honor Magic 5 Pro in het high-end segment en kost 1199 euro.

Honor 5 Lite

Dan is er nog de Honor 5 Lite. Dit meer betaalbare toestel voelt eveneens herkenbaar aan met de Magic UI interface. Opvallend is dat Honor het toestel levert met Android 12. De 369 euro kostende smartphone is eigenlijk niet onwijs spannend. De achterkant vind ik… laten we zeggen, smaakgevoelig.

De telefoon kenmerkt zich door een 6,67 inch AMOLED-scherm, een Snapdragon 695 5G chipset en een triple-camera met 64MP hoofdlens. De 5100 mAh batterij van het toestel kan met 40W opgeladen worden.

Honor Magic Vs

We hebben ook een nieuwe vouwbare smartphone van Honor gezien in Barcelona. Het is de Honor Magic Vs. Dit model kwam eerder al in China in de spotlights, en komt nu ook naar Europa. Het nieuwe model heeft een viercomponenten scharnierontwerp, een helder scherm en een lichte behuizing waardoor deze 10 procent lichter is dan zijn voorganger.

Het vouwbare toestel wordt geleverd met een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, biedt Android 13 met de Magic UI 7.1 skin en een 5000 mAh batterij met 66W laden. De smartphone kost 1599 euro.

De vouw van het vouwbare scherm is uiteraard voelbaar, maar het geheel voelt erg degelijk aan. Het scherm is 7,9 inch groot en aan de voorzijde heb je nog een volwaardig scherm over. Foto’s maken kan met de 54MP hoofdcamera, 50MP groothoek of 8MP telefotolens.

Komen ze naar Nederland?

We hebben Honor gevraagd of de toestellen naar Nederland komen. Het merk reageerde wat ontwijkend op deze specifieke vraag en gaf aan dat ze naar heel Europa komen. Het is al jaren erg stil rondom Honor in ons land. Wel komen ze sowieso naar Spanje en Duitsland. Onbekend is of Nederland toch ook al bij de lichting zit. We denken dat er zeker markt is voor de toestellen; want Honor (en Huawei) hebben nog altijd verder een goede naam hier.

In Europa verschijnt de Honor Magic 5 Lite als eerst; die komt begin maart. De Honor Magic 5 Pro kunnen we in mei verwachten, een maand later komt de Magic Vs. Zodra we meer informatie hebben over een Nederlandse release, houden we je uiteraard op de hoogte.