Honor 70 komt naar Nederland: telefoon met Google services

Honor presenteerde even geleden haar nieuwe smartphone voor verschillende markten. Deze Honor 70 komt nu ook naar Nederland. De nieuwe smartphone van het merk wordt gepositioneerd in het hogere middensegment met prima specificaties.

Honor 70

De Honor 70 komt officieel naar Nederland. De nieuwste smartphone van het merk werd eerder al aangekondigd voor verschillende regio’s, maar Nederland hoorde daar niet bij. Tot nu. De smartphone komt voor een bedrag van 549 euro bij ons in de (online) winkels te liggen. Wat krijg je voor dat geld?

Er is een 6,67 inch OLED scherm met een Full-HD+ resolutie, deze loopt door over de zijkanten van het toestel. Daarbij heeft de Honor 70 een Snapdragon 778G+ chipset van Qualcomm, inclusief de ondersteuning voor het 5G-netwerk. Honor voorziet de smartphone van een 4800 mAh batterij met 66W opladen. Ook is er Android 12 met de Magic UI skin van het bedrijf zelf. Deze is, ondanks dat Honor niet meer direct is verbonden aan Huawei, vergelijkbaar met de EMUI laag. Omdat Honor niet meer direct verbonden is aan Huawei, heeft het toestel ook de support voor Google Play Services.

Content creators

Volgens de fabrikant is de Honor 70 uitstekend geschikt voor content creators. Zo is het mogelijk om tijdens het opnemen van je vlog een object of persoon uit te lichten in een groepsvideo. Het bedrijf zegt hierover het volgende; Deze technologie volgt de persoon automatisch over het hele frame, en de spotlight zal automatisch terugkeren wanneer de persoon of het object het frame verlaat tijdens de opname. Dankzij de Seamless Focus Switch kan de spotlight gemakkelijk verplaatst worden naar een ander persoon of object. Ook kun je met multi-video de camera aan zowel de voor- als de achterkant tegelijkertijd gebruiken.

Op cameragebied biedt de Honor 70 een triple-camera. Hierbij is er een 54 megapixel hoofdlens, aangevuld met een 50 megapixel groothoeklens en een 2MP dieptelens. Voorop huist een 32 megapixel front-camera. Honor heeft verder alle dingen die je nodig hebt aan het toestel toegevoegd. Denk aan NFC, dual-sim ondersteuning, tenminste 8GB RAM, minimaal 128GB opslagruimte en de keuze uit drie verschillende kleuren. Het gaat om smaragdgroen, zwart en zilver.

Je kunt de Honor 70 enkel bij Belsimpel kopen voor een bedrag van 549 euro.