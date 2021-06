Huawei blijft oudere Honor-toestellen bijwerken met updates

Huawei en Honor hebben meer details naar buiten gebracht over de uitrol van updates van eerder uitgebrachte Honor-toestellen. Eerder verschenen smartphones van Honor zullen nog door Huawei bijgehouden worden met updates.

Honor-updates van Huawei

Honor is niet langer meer onderdeel van Huawei. Het bedrijf is van de hand gedaan door de Amerikaanse sancties. Lang was het onduidelijk hoe de toekomst eruit zou komen te zien van oudere Honor-smartphones, na de verkoop van het bedrijf zelf. Huawei en Honor hebben hierover nu meer informatie gegeven. Huawei zelf zal namelijk doorgaan met het uitrollen van updates voor deze toestellen.

Aan de collega’s van een Finse website bevestigt Honor Finland dat Huawei gedurende de rest van de levenscyclus, doorgaat met het uitrollen van updates voor Honor-devices. Het gaat hierbij om Honor-apparaten die voor 1 april 2021 zijn uitgebracht. Honor neemt deze taak dus op zich voor toestellen die na 1 april zijn verschenen.

Huawei zal de Honor 20, Honor 20 Pro en View 20 maandelijks blijven updaten. Voor andere toestellen zullen eenmaal per kwartaal beveiligingsupdates verschijnen. Het gaat hierbij onder andere om de Honor 20e, de Honor 9C, 9S, Honor 10i, Honor 9X en Honor 8S. Het volledige overzicht staat hieronder. Dat Huawei doorgaat met het uitrollen van updates, geeft overigens nog niet de bevestiging dat er ook een Android-update in aantocht is. Hierover is niets medegedeeld.