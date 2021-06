Bevestiging: smartphones van Honor krijgen weer Google Mobile Services

Er is weer licht aan het eind van de tunnel bij Honor. Nadat het lange tijd onder de vlag viel van Huawei, kon het sinds mei 2019 geen Google-diensten meer meeleveren. Nu de fabrikant is losgeweekt, wordt ineens weer een stuk meer mogelijk.

Google Mobile Services bij Honor

Het hing al in de lucht, nadat in mei het nieuws naar buiten kwam dat Honor mogelijk weer met Google Play Services komt, nu is het bevestigd. De woordvoerder van Honor geeft nu de bevestiging dat de toekomstige smartphones en tablets van het bedrijf weer met Google-diensten geleverd zullen worden. Op dit moment ondergaat Honor de beveiligingsbeoordeling van Play Protect en compatibiliteitstesten om GMS-apps geschikt te maken voor Honor-apparaten.

De Honor View 20 die begin 2019 werd uitgebracht

In de verklaring laat de woordvoerder weten dat geschikte Honor-apparaten ook (weer) toegang zullen krijgen tot de diensten van Google. Echter is het niet bekend om welke toestellen het hierbij gaat. Ditzelfde geldt voor eerder uitgebrachte apparaten; of die ook bijgewerkt worden met de ondersteuning voor Google-diensten.

Dat Honor weer Google-diensten meelevert is mogelijk doordat Honor niet langer meer onderdeel is van Huawei. Door de Amerikaanse sancties tegen Huawei was het voor de fabrikant onmogelijk om samen te werken met Amerikaanse partijen, zoals met Google. Hoewel bewijs nog altijd nooit gevonden is voor spionage, wordt Huawei hier nog steeds op afgerekend.