OnePlus begint met uitrol ‘Plus Mind’ voor OnePlus 13 en 13R

Twee toestellen van OnePlus worden vanaf nu bijgewerkt met een update, die AI-functies naar de OnePlus 13 en 13R brengen. De twee modellen krijgen namelijk de ondersteuning voor Plus Mind; een functie die geïntroduceerd werd met de aankondiging van OnePlus AI.

Plus Mind voor OnePlus 13 en 13R

De OnePlus 13 en OnePlus 13R worden allebei voorzien van een nieuwe functie genaamd Plus Mind. Het maakt deel uit van de nieuwe OnePlus AI-functies, waarvoor DroidApp in mei aanwezig was in Londen. Plus Mind heeft als doel om gebruikers te helpen met de vele informatie die je dagelijks voor je kiezen krijgt. Middels AI kun je content opslaan, ordenen en doorzoeken, en Plus Mind is bedoeld als persoonlijke intelligentie, zo belooft het merk.

De nieuwe OnePlus Nord 5 en Nord CE5 zijn de eerste officiële modellen met OnePlus AI en Plus Mind, waarbij je gebruik kunt maken van een fysieke knop. Dat is bij de OnePlus 13 en OnePlus 13R anders; want deze hebben niet deze fysieke knop. De fysieke knop bij de Nord-modellen zit namelijk op de plek van de Alert Slider. Hierop heeft OnePlus iets verzonnen. Zoals we in het eerder gelinkte artikel hebben verteld, kun je Plus Mind gebruiken middels een veegbeweging.

Maar wat kun je precies met Plus Mind? Plus Mind laat je informatie met drie vingers omhoog vegen, opslaan in Plus Mind. Dit kan een afbeelding zijn, maar ook een bericht op social media. Vervolgens worden passende acties voorgesteld, waarbij de content verzameld wordt in Mind Space, een eigen app van OnePlus hiervoor. Informatie uit een chatgesprek kan bijvoorbeeld gebundeld worden, teksten kunnen samengevat worden. Tevens kan het teksten vertalen, of bij het herkennen van een datum een agenda-item maken.

In de toekomst moeten meer functies beschikbaar komen; OnePlus licht deze uit;

AI Translation – Bundelt alle vertaalmogelijkheden (tekst, live, stem, camera en scherm) in één intuïtieve app, waardoor het gemakkelijker wordt om vreemde talen te begrijpen en te communiceren.

– Bundelt alle vertaalmogelijkheden (tekst, live, stem, camera en scherm) in één intuïtieve app, waardoor het gemakkelijker wordt om vreemde talen te begrijpen en te communiceren. AI Search – Hiermee kunnen opgeslagen bestanden, instellingen, notities en agenda’s worden doorzocht. In combinatie met Plus Mind zorgt dit voor een productieve en interactieve zoekervaring.

– Hiermee kunnen opgeslagen bestanden, instellingen, notities en agenda’s worden doorzocht. In combinatie met Plus Mind zorgt dit voor een productieve en interactieve zoekervaring. AI Reframe – Analyseert foto’s, herkent het hoofdonderwerp en past automatisch de compositie aan. Vervolgens worden meerdere nieuwe composities gegenereerd waaruit gebruikers kunnen kiezen.

– Analyseert foto’s, herkent het hoofdonderwerp en past automatisch de compositie aan. Vervolgens worden meerdere nieuwe composities gegenereerd waaruit gebruikers kunnen kiezen. AI Perfect Shot – Maakt de perfecte groepsfoto door knipperende ogen te corrigeren of gezichtsuitdrukken te vervangen. Dit is mogelijk bij foto’s tot wel twintig personen.

De update is weliswaar aangekondigd, maar het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe update binnen ziet komen.