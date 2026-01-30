OnePlus 13(R), Fairphone 5 en Poco F8 Ultra krijgen nieuwe update

Verschillende Android-toestellen krijgen een nieuwe update aangeboden. De fabrikanten OnePlus, Fairphone en Poco voorzien toestellen van een nieuwe beveiligingsupdate, maar ook van nieuwe functies, verbeteringen en optimalisaties.

Updates voor Android-toestellen

Voor diverse Android-smartphones worden nieuwe updates uitgerold. Dit is het geval bij OnePlus, Fairphone en Poco. Om te beginnen de update bij Fairphone. Paul laat aan DroidApp weten dat zijn Fairphone 5 bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Softwareversie VT2K.C.076 brengt enkel de beveiligingsupdate van januari, zonder verdere aanpassingen.

OnePlus

Een nieuwe update is er ook voor de OnePlus 13 en 13R. Het was alweer even geleden dat de high-end smartphone van begin vorig jaar een update had gekregen. Het is nu tijd voor een update met verschillende verbeteringen, zo horen we van Danny. De update voor de OnePlus 13 en 13R brengt de beveiligingsupdate van januari. Dit samen met verbeteringen voor Private Safe en andere optimalisaties. Die zetten we hieronder op een rijtje.

Delight in details

Adds a bypass charging feature. When gaming, live streaming, watching videos, navigating, or in other high-load situations, you can now connect to the charger for bypass charging. This feature lets you simultaneously use and charge your phone without harming the battery, while also reducing overheating.

Improves app categorization in Drawer mode by adding the “Office” and “Finance” categories to make it easier to find apps.

Integrates the January 2026 Android security patch to enhance system security.

Security & privacy

You can now browse files in Private Safe by sliding the side slider.

You can now search for files from folders in Private Safe.

You can now share files in Private Safe.

Poco

De hagelnieuwe Poco F8 Ultra wordt door het merk ook geüpdatet. De smartphone van Poco krijgt de update naar HyperOS 3.0.7.0. De update van bijna 900MB brengt diverse verbeteringen. Zo is de systeemstabiliteit verbeterd, net als de camerastabiliteit, en zijn enkele bugs gefixt. Tot slot wordt het toestel bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari.

