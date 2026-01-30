Close Menu
    woensdag 4 februari
    Trending
    Fairphone 5 header
    Nieuws

    OnePlus 13(R), Fairphone 5 en Poco F8 Ultra krijgen nieuwe update

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Verschillende Android-toestellen krijgen een nieuwe update aangeboden. De fabrikanten OnePlus, Fairphone en Poco voorzien toestellen van een nieuwe beveiligingsupdate, maar ook van nieuwe functies, verbeteringen en optimalisaties.

    Updates voor Android-toestellen

    Voor diverse Android-smartphones worden nieuwe updates uitgerold. Dit is het geval bij OnePlus, Fairphone en Poco. Om te beginnen de update bij Fairphone. Paul laat aan DroidApp weten dat zijn Fairphone 5 bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Softwareversie VT2K.C.076 brengt enkel de beveiligingsupdate van januari, zonder verdere aanpassingen.

    OnePlus 13 menu

    OnePlus

    Een nieuwe update is er ook voor de OnePlus 13 en 13R. Het was alweer even geleden dat de high-end smartphone van begin vorig jaar een update had gekregen. Het is nu tijd voor een update met verschillende verbeteringen, zo horen we van Danny. De update voor de OnePlus 13 en 13R brengt de beveiligingsupdate van januari. Dit samen met verbeteringen voor Private Safe en andere optimalisaties. Die zetten we hieronder op een rijtje.

    Delight in details

    • Adds a bypass charging feature. When gaming, live streaming, watching videos, navigating, or in other high-load situations, you can now connect to the charger for bypass charging. This feature lets you simultaneously use and charge your phone without harming the battery, while also reducing overheating.
    • Improves app categorization in Drawer mode by adding the “Office” and “Finance” categories to make it easier to find apps.
    • Integrates the January 2026 Android security patch to enhance system security.

    Security & privacy

    • You can now browse files in Private Safe by sliding the side slider.
    • You can now search for files from folders in Private Safe.
    • You can now share files in Private Safe.

    Poco F8 Ultra januari update

    Poco

    De hagelnieuwe Poco F8 Ultra wordt door het merk ook geüpdatet. De smartphone van Poco krijgt de update naar HyperOS 3.0.7.0. De update van bijna 900MB brengt diverse verbeteringen. Zo is de systeemstabiliteit verbeterd, net als de camerastabiliteit, en zijn enkele bugs gefixt. Tot slot wordt het toestel bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari.

    Poco F8 Ultra productafbeelding
    Poco F8 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    OnePlus 13 productafbeelding
    OnePlus 13
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Fairphone 5 productafbeelding
    Fairphone 5
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Update voor Poco F7 Ultra, Pro en OnePlus 13
    Update voor Poco F7 Ultra, Pro en OnePlus 1319/06/2025
    Poco onthult nieuwe Poco M8 smartphones
    Poco onthult nieuwe Poco M8 smartphones08/01/2026
    Poco lanceert stijlvolle Poco F8 Pro en F8 Ultra met Bose-speakers
    Poco lanceert stijlvolle Poco F8 Pro en F8 Ultra met Bose-speakers26/11/2025
    Fairphone 6 aangekondigd: duurzaam en verbeterd
    Fairphone 6 aangekondigd: duurzaam en verbeterd25/06/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp