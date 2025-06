Fairphone 6 aangekondigd: duurzaam en verbeterd

Een nieuwe duurzame smartphone zien we van Fairphone. Vandaag heeft de fabrikant de Fairphoen 6 aangekondigd. Het Nederlandse merk belooft daarbij verschillende verbeteringen.

Fairphone 6 aangekondigd

Een nieuwe telefoon krijgen we te zien van de Nederlandse fabrikant Fairphone. Het is de Fairphone 6. De zesde generatie heeft het toestel gepresenteerd op een internationaal event in Amsterdam. Fairphone wil verder groeien, en de nieuwe ‘6’ moet daarbij helpen.

Zoals bekend bij Fairphone is het repareren van de telefoon belangrijk. Er zijn twaalf modulaire, vervangbare onderdelen. Dit gaat bijvoorbeeld om de USB-C poort, maar ook de batterij, het scherm of de camera. Je hoeft alleen maar het onderdeel en een schroevendraaier te hebben. Het nieuwe accessoiresysteem klikt vast aan het toestel met een slim mechanisme, zonder dat het toestel hierdoor zwaarder of dikker wordt.

Met de Fairphone 6 heeft de fabrikant een toestel met de laagste Co2-voetafdruk ooit. Voor meer dan 50 procent bestaat het toestel uit eerlijke en gerecyclede materialen. Dit was 42 procent bij de Fairphone 5. Tevens is het nieuwe model kleiner en 9 procent lichter. De nieuwe smartphone is vervaardigd uit 14 materialen die eerlijk gewonnen, of gerecycled zijn.

Softwarematig is er een nieuwe functie genaamd Fairphone Moments. Hiermee kun je met een druk op de knop wisselen tussen een volledige smartphone-modi, en een minimalistische modus. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je afgeleid wordt door apps die je eigenlijk niet moet gebruiken. Ook kun je hiermee de meldingen dempen.

De Fairphone 6 krijgt updates tot 2033 en je krijgt vijf jaar garantie. Er is een Snapdragon 7s Gen 3 chipset, 6,31 inch LTPO OLED-scherm en een 50 megapixel hoofdcamera. Het toestel is IP55-gecertificeerd.

Fairphone brengt ‘de 6’ uit voor een bedrag van 599 euro. Het nieuwe toestel komt beschikbaar bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en KPN.