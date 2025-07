Fairphone 6 en OnePlus Pad 3 bijgewerkt met nieuwe update

Gebruikers van de OnePlus Pad 3 en de Fairphone 6 krijgen een nieuwe update aangeboden. Dit krijgen we te horen van verschillende gebruikers van de apparaten. Voor de Fairphone brengt de update verschillende verbeteringen en ook bij de tablet zien we nieuwe functies.



Fairphone 6 met update

Met een nieuw uitgebrachte update van Fairphone, krijgen gebruikers verschillende verbeteringen aangereikt. Naast de beveiligingsupdate van juni 2025, heeft Fairphone verschillende problemen aangepakt. Bij het nieuwe milieubewuste toestel wordt een probleem verholpen dat vertraging veroorzaakte bij het afspelen van video’s via een Bluetooth-verbinding. Tevens is er een probleem met de bediening van audio via Bluetooth aangepakt.

Fairphone belooft verder een verbetering in de User Interface en een verbeterde werking van uitgaande RTT-gesprekken.

OnePlus Pad 3

Ook de OnePlus Pad 3 krijgt een nieuwe update. Opvallend; de tablet krijgt de beveiligingsupdate van mei aangeboden. Daarbij worden een hoop verbeteringen doorgevoerd ‘in het systeem’ en is ook de Bluetooth-verbinding verbeterd. De changelog met de update van de update voor de Pad 3, hebben we hier boven voor je neergezet. Wil je alles weten over deze tablet, lees dan zeker onze uitgebreide OnePlus Pad 3 review.

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je een melding op je smartphone of tablet.