OnePlus presenteert OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite (preview)

OnePlus heeft een nieuwe aankondiging vandaag gehad, en tijdens deze presentatie zien we drie nieuwe producten van het merk. Vandaag maken we kennis met de OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 en een nieuwe smartwatch: de OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R aangekondigd

In november was er de aankondiging van de OnePlus 15. In onze OnePlus 15 review waren we erg enthousiast over het high-end toestel van het bedrijf. Maar er zit meer in het OnePlus-vat. De fabrikant presenteert vandaag drie nieuwe producten. Eén daarvan is de OnePlus 15R.

De nieuwe OnePlus 15R smartphone biedt high-end specificaties, maar tegen een lagere prijs dan bij de OnePlus 15. Aan boord van de smartphone is de Snapdragon 8 Gen 5 chipset, samen met 12GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB of 512GB. De kracht van het toestel zit hem ook in de enorme accucapaciteit: een 7400 mAh silicon batterij zorgt ervoor dat je lang met je toestel kunt doen. Het opladen gaat bekabeld met maximaal 80W SuperVOOC. Dit neemt circa een uurtje in beslag.

Het ontwerp van de smartphone lijkt sterk op die van de OnePlus 15. Een wijziging zien we wel in de cameramodule. Voor het maken van foto’s biedt de OnePlus 15R twee camera’s. Er is een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens. Aan de voorzijde is er een 32 megapixel front-camera. Met de camera’s achterop kun je in 4K 120Hz filmen.

OnePlus levert de OnePlus 15R met IP69 certificering en is daardoor bestand tegen stof en water. De smartphone biedt een 6,83 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De maximale verversingssnelheid is 120Hz, al kan dit bij ondersteunende games oplopen tot 165Hz.

De smartphone wordt aangedreven door de DetailMax Engine voor beeldverwerking. De smartphone komt uit in de kleuren Charcoal Black en Mint Breeze, ofwel zwart en mintgroen.

De nieuwe OnePlus 15R komt beschikbaar in de configuratie 12GB+256GB voor 699 euro. Deze is leverbaar in beide kleuren. De configuratie 12GB+512GB kost 799 euro en is er alleen in de zwarte kleur.

OnePlus Pad Go 2

Een nieuwe tablet maakt ook zijn debuut. Het is de eerste tablet van het merk, die overweg kan met het 5G netwerk. Het apparaat biedt een 12,1 inch display met een 2,8K resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. OnePlus voorziet de tablet van een 10,050 mAh accu die je met 33W kunt opladen middels de SuperVOOC-technologie. Hij kan ook gedeeltelijk dienen als powerbank, door bekabeld omgekeerd laden te gebruiken. Op die manier kun je je telefoon ermee opladen. Daarbij is de tablet compatibel met de Pad Go 2 Stylo, zodat je het scherm ook middels een stylus kunt bedienen.

De OnePlus Pad Go 2 wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7300 Ultra octa-core chipset, en bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen. Voor de WiFi versie is er 128GB opslagruimte, de 5G-variant wordt standaard met 256GB opslagruimte geleverd. De tablet richt zich op het middensegment en biedt toegang tot OnePlus AI. Hiermee heb je toegang tot verschillende AI-diensten zoals AI Recorder, AI Writer en Open Canvas. Hiermee kun je drie apps tegelijkertijd op het scherm open hebben staan.

Bij de OnePlus Pad Go 2 heb je de keuze uit de kleuren: Shadow Black (zwart) en Lavender Drift (lila). De tablet komt beschikbaar voor een bedrag van 349 euro voor de WiFi-versie en 449 euro voor de 5G-variant. De optionele Stylo kan voor 79 euro gekocht worden.

OnePlus Watch Lite

Er komt ook een nieuwe smartwatch van OnePlus: de Watch Lite. Dit horloge werkt met zowel Android als iOS. En kan ook overweg met twee smartphones tegelijkertijd (al dient hier dan wel één Android-toestel bij te zitten). Bij de OnePlus Watch Lite kiest OnePlus voor een eigen besturingssysteem, dus niet voor Wear OS zoals bij de OnePlus Watch 3.

Dankzij de aanwezigheid van meer dan 100 sportmodi worden een hoop bewegingsactiviteiten ondersteund. Voor hardlopers is er de automatisch lactaatdrempeldetectie aanwezig. Daarbij is er dual-band GPS en biedt het horloge verschillende sensoren voor het bijhouden van je hartslag, maar ook je slaap, dagelijkse activiteiten en meer. Er zijn meer dan 350 wijzerplaten en een behuizing van roestvrijstaal. Het 1,46 inch AMOLED-scherm is ook op zonnige dagen goed afleesbaar dankzij de 3000 nits piekhelderheid. De batterij van het horloge moet het tot 10 dagen uithouden.

OnePlus verkoopt de OnePlus Watch Lite voor een bedrag van 179 euro.

De nieuwe OnePlus-producten komen beschikbaar bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.