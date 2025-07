OnePlus Nord 5 review: fantastische keuze voor minder dan 500 euro

OnePlus is met de nieuwe Nord 5 afgestapt van het metalen design, dat bij de Nord 4 juist zoveel aandacht kreeg. Snel uitgekeken ben je echter niet op de Nord 5. De nieuwe smartphone van de fabrikant hebben we de afgelopen weken getest. Onze bevindingen lees je in de OnePlus Nord 5 review.

OnePlus Nord 5 review

In de Nord-reeks heeft OnePlus al de nodige interessante toestellen uitgebracht. Vijf jaar geleden begon dat met de eerste OnePlus Nord. In de jaren erna kwam OnePlus met de nodige verbeteringen in die reeks. Het merk wist keer op keer te boeien met de modellen. Vorig jaar was DroidApp aanwezig in Milaan, bij de aankondiging van de Nord 4. De aluminium behuizing kreeg daarbij veel aandacht. Des te interessanter is om te zien dat het materiaalgebruik bij de OnePlus Nord 5 alweer anders is. De afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe telefoon van het merk. Alle ins- en outs verzamelen we voor je in de OnePlus Nord 5 review.

Unboxing

De verpakking van de OnePlus Nord 5 is net als bij voorgaande Nord-modellen, weer turquoise van kleur. Verwacht geen grote verrassingen in het pakket. OnePlus levert de Nord 5 met de bekende rode USB-C kabel en wat papierwerk. Daarnaast wordt ook een simnaald meegeleverd, maar moet je zelf voor een hoesje zorgen. In de fabriek is standaard alvast een screenprotector op het scherm geplakt.

Design en interface

Met het 6,83 inch grote AMOLED-scherm van de OnePlus Nord 5 is de Nord 5 niet bepaald een klein toestel. Met kleinere handen wordt het wat lastig om het toestel met één hand te bedienen. De smartphone zelf ziet er stijlvol en goed afgewerkt uit, zoals we eigenlijk wel van OnePlus gewend zijn. We hebben het toestel ontvangen in de kleur ‘Marble Sands’ en dit heeft een erg strak ontwerp. Volgens OnePlus is deze kleur geïnspireerd op zonnige stranden, waarbij de kleur onder elke lichtinval er weer anders uitziet. Het ziet er erg strak uit, en is weer eens wat anders dan zwart of wit. Je kunt de OnePlus Nord 5 ook aanschaffen in het grijszwart of ijsblauw; daar moet je wel dan dit speelse effect bij missen.

De cameramodule aan de achterkant steekt best een stukje uit, maar is niet heel hinderlijk. Aan de linkerzijde bevindt zich de nieuwe Plus Key. Je kunt zelf een actie toevoegen aan de actieknop. Denk aan het op stil zetten van je telefoon, om niet storen, de camera, zaklamp of dictafoon te starten, of een vertaalfunctie te gebruiken. Standaard wordt gebruikgemaakt van Mind Space, waarover we eerder schreven in het artikel over OnePlus AI. Hier lees je alles over deze functie. We komen later in de OnePlus Nord 5 review uitgebreid terug op de functionaliteit en werking.

Interface

OnePlus levert de Nord 5 met Android 15 en de eigen OxygenOS skin. Het is niet bekend wanneer OnePlus de update naar Android 16 uitrolt, maar we vermoeden dat deze eerst op de OnePlus 13 beschikbaar zal komen. De interface van OnePlus is duidelijk en steekt goed in elkaar. De vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen werkt snel. Met een veeg naar beneden vind je de snelle instellingen en de notificaties.

In de instellingen kun je nog enkele aanpassingen doen in de interface. Zo kun je een ander lettertype kiezen en kun je het Always On Display inschakelen. Je hebt verder keuzes uit verschillende thema’s en achtergronden en de pictogrammen aanpassen. Alsof dat nog niet genoeg is; ook de animaties bij de vingerafdrukscanner kun je veranderen en kiezen voor randverlichting; waarbij de randen van het scherm oplichten bij een nieuwe melding.

Communicatie en multimedia

Op het gebied van communicatie biedt de telefoon dual-sim ondersteuning. Er is ruimte voor twee simkaarten. Opvallend; een eSIM wordt niet ondersteund, en dat kan nadelig zijn als je de Nord 5 mee wilt nemen naar buiten de EU en goedkoop wilt roamen. Er zijn namelijk legio aanbieders waarmee je bijvoorbeeld in Azië of Amerika voor een lage prijs kunt internetten met de telefoon. Hiervoor wordt een virtuele simkaart aangemaakt, maar dat kun je bij de Nord 5 dus vergeten.

Bellen en sms’en gaat via de applicaties van Google zelf. De gesprekskwaliteit is meer dan prima en we hebben geen klagen over het bellen. De telefoon kan natuurlijk overweg met het 5G-netwerk, net als met WiFi 6, NFC en locatiebepaling via onder andere GPS.

Kijken we naar de multimedia van het toestel, dan zit het daar ook wel snor mee. Het beeldscherm is prettig om naar te kijken, en is ook op zonnige dagen perfect afleesbaar. De geluidskwaliteit van de OnePlus Nord 5 is ook geen punt om over te klagen. Het volume kan hard genoeg, zonder vervelend te vervormen en er is een goede balans tussen hoog en laag. Je hebt uiteraard de mogelijkheid om een Bluetooth-headset te verbinden met je toestel, zodat je altijd naar je favoriete muziek kunt luisteren.

Camera

Op de OnePlus Nord 5 vind je twee camera’s aan de achterzijde. Dit is een 50 megapixel hoofdlens en een 8 megapixel groothoeklens. Een telelens ontbreekt jammer genoeg. Wil je die wel hebben, dan zal je een segment hoger moeten kijken. De camera-app van OnePlus werkt zoals je mag verwachten en is eenvoudig in gebruik. Je kunt kiezen uit verschillende standen en opties, maar waarschijnlijk fotografeer je het meest met de automatische stand. Daar is niets mis mee, zo doen we dat zelf doorgaans ook. Maar hoe is de kwaliteit van de camera?

We hebben de foto’s die we hebben gemaakt, bekeken op het grote scherm. De OnePlus maakt hele nette foto’s. Doorgaans komen er echt wel goede foto’s uit de OnePlus Nord 5 rollen. Wel valt op dat het soms zo is dat er een wat donkere foto tussenzit. Dit is echter alleen het geval met de hoofdlens. De groothoeklens is echt van overduidelijk mindere kwaliteit. Foto’s zijn dan vaak donker, niet scherp en doen geen recht aan hoe de situatie echt is.

We hebben ook een paar foto’s gemaakt, waarbij we de camerakwaliteit van de OnePlus Nord 5 vergelijken met die van het high-end model; de OnePlus 13. Wat opvalt; de Nord 5 weet het high-end model vaak goed te evenaren, of we vinden de foto’s van de Nord eigenlijk zelfs beter. De OnePlus 13 heeft toch sneller de neiging het beeld wat grauwer vast te leggen.

Onderstaande foto hebben we met de OnePlus Nord 5 gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het digitale fotoalbum op Google Foto’s.

Videocamera

Video’s die we met de OnePlus Nord 5 hebben gemaakt, zijn doorgaans ook van nette kwaliteit. Je kunt in zowel 4K als 1080p Full-HD filmen met 60 frames per seconde, of voor een lagere framerate/resolutie kiezen. De video die we hebben gemaakt met het toestel, vind je hieronder.

Prestaties en accuduur

Onder de motorkap van de Nord 5 bevindt zich de Snapdragon 8s Gen 3 chipset van Qualcomm. Deze octa-core processor zorgt samen met de maximaal 12GB aan werkgeheugen voor een toestel dat taken snel uitvoert, zonder vervelende haperingen of lags. Wel valt op dat het toestel soms best wat warm kan worden, maar nooit zo dat het ongemakkelijk wordt. De opslagruimte komt uit op 256GB of 512GB.

Mind Space

We hadden het eerder al over Mind Space, dat onderdeel is van OnePlus AI. Je kunt de actieknop zelf een functie geven, maar standaard is dat dus het opslaan van content in Mind Space. Het is jammer dat de functionaliteit niet overweg kan met de Nederlandse taal; dus verwacht geen samenvattingen van webpagina’s in onze taal. Als we kijken naar content in het Engels, zien we ook dat hier niks mee gedaan wordt door OnePlus AI. Een gemiste kans. Zetten we de telefoon op het Engels, dan gebeurt er wat meer. wordt alleen een samenvatting gemaakt van datgene wat je op het scherm ziet. AI is dus niet zo slim dat het even ‘virtueel’ door de pagina scrolt om je een compleet beeld te geven.

Op basis van bijvoorbeeld datum en tijd kan Mind Space ook data herkennen en voorstellen een agenda-item aan te maken. Allemaal leuk en aardig, maar ook hier gebeurt er niks als je de telefoon ingesteld hebt op de Nederlandse taal. Werk aan de winkel hier voor OnePlus.

Bloatware

OnePlus levert verschillende bloatware mee. Zo is het spel Block Blast (tetris) te vinden op de telefoon, net als Amazon Music, Booking, Amazon Shopping, AliExpress en LinkedIn. Gelukkig kun je de voorgeïnstalleerde apps wel verwijderen.

Batterij

Een 5200 mAh batterij moet de hele boel van stroom voorzien, en dat gaat het toestel vrij goed af. Natuurlijk ligt het er erg aan wat je met het toestel doet, maar bij gemiddeld gebruik gaat de accu gerust twee dagen mee. Een schermtijd van tussen de 4,5-6 uur is zeker haalbaar. Opladen kan met maximaal 80W, maar je dient wel zelf voor de oplader te zorgen.

Updatebeleid

OnePlus belooft hetzelfde updatebeleid uit te voeren als voor de OnePlus Nord 4. Dit betekent dat je vier Android-updates krijgt en zes jaar beveiligingsupdates. Samsung doet het net wat beter hierin, maar slecht is het zeker niet. Je bent dus voorlopig wel voorzien van nieuwe functies en beveiligingspatches.

Beoordeling

Met de OnePlus Nord 5 laat OnePlus weer eens zien dat je voor een goede smartphone niet diep in de buidel hoeft te tasten. De smartphone heeft een erg goede accuduur, een erg fijne camera en een mooi design met een fijn scherm. Jammer van die camera is wel de erg matige groothoeklens. Het is fijn dat de Plus Key te personaliseren is, want met Mind Space kom je in Nederland nog niet heel ver. Daarnaast is het anno deze tijd toch wel een gemis dat eSIM-ondersteuning ontbreekt. Kun je hiermee leven? Dan is het goed te weten dat je voor zo’n 450 euro een geweldige smartphone in huis haalt.

