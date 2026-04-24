Duolingo maakt betaalde functie gratis beschikbaar: leer nog beter je taal

Duolingo is een ideale app om aan de slag te gaan met het leren van een taal. Een betaalde functie is nu gratis beschikbaar gesteld, waardoor je nu geavanceerdere taallessen kunt volgen. De functie komt beschikbaar voor negen talen.

B2 taallessen in Duolingo

Betalende gebruikers van Duolingo krijgen meer functionaliteit en ook zonder advertenties. Gratis gebruikers hebben dit niet, en hebben daarnaast even weinig meer te doen als ze door de levens heen zijn. Maar gelukkig is er ook goed nieuws voor de niet-betalende gebruikers van de taal-leer-app. Voor negen talen kunnen nu meer geavanceerde lessen gevolgd worden, gratis. Dit zijn taallessen op B2-niveau. Hiermee krijg je een taal nog beter onder de knie en gaan deze over nog meer uiteenlopende onderwerpen.

De geavanceerde taallessen zijn beschikbaar in de volgende negen talen:

Engels

Duits

Spaans

Frans

Italiaans

Portugees

Japans

Chinees

Koreaans

De nieuwe taalcursussen zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar in de Duolingo app.