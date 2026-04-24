Close Menu
    maandag 27 april
    Trending
    Duolingo header
    Nieuws

    Duolingo maakt betaalde functie gratis beschikbaar: leer nog beter je taal

    Stefan Hage

    Duolingo is een ideale app om aan de slag te gaan met het leren van een taal. Een betaalde functie is nu gratis beschikbaar gesteld, waardoor je nu geavanceerdere taallessen kunt volgen. De functie komt beschikbaar voor negen talen.

    B2 taallessen in Duolingo

    Betalende gebruikers van Duolingo krijgen meer functionaliteit en ook zonder advertenties. Gratis gebruikers hebben dit niet, en hebben daarnaast even weinig meer te doen als ze door de levens heen zijn. Maar gelukkig is er ook goed nieuws voor de niet-betalende gebruikers van de taal-leer-app. Voor negen talen kunnen nu  meer geavanceerde lessen gevolgd worden, gratis. Dit zijn taallessen op B2-niveau. Hiermee krijg je een taal nog beter onder de knie en gaan deze over nog meer uiteenlopende onderwerpen.

    Duolingo app

    De geavanceerde taallessen zijn beschikbaar in de volgende negen talen:

    • Engels
    • Duits
    • Spaans
    • Frans
    • Italiaans
    • Portugees
    • Japans
    • Chinees
    • Koreaans

    De nieuwe taalcursussen zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar in de Duolingo app.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Google Translate krijgt Duolingo-trekjes: leer een nieuwe taal
    Google Translate krijgt Duolingo-trekjes: leer een nieuwe taal16/12/2025
    Duolingo header
    Duolingo maakt schaaklessen voor iedereen beschikbaar04/10/2025
    Duolingo brengt wiskunde- en muzieklessen eindelijk naar Android
    Duolingo brengt wiskunde- en muzieklessen eindelijk naar Android28/09/2024
    Duolingo Music beschikbaar: laat je vanaf nu muzieklessen volgen
    Duolingo Music beschikbaar: laat je vanaf nu muzieklessen volgen18/11/2023

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp