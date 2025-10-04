Duolingo maakt schaaklessen voor iedereen beschikbaar

Kon je Duolingo voorheen alleen gebruiken om een nieuwe taal te leren, kun je de app vandaag de dag voor steeds meer zaken gebruiken. Na wiskunde kun je nu aan de slag met schaken. Eerder werden de schaaklessen al aangekondigd als uitbreiding.

Schaaklessen in Duolingo

Duolingo-gebruikers kunnen vanaf vandaag aan de slag met schaaklessen in de app. De applicatie was oorspronkelijk bedoeld om een nieuwe taal te leren, maar in de loop van tijd is de functionaliteit uitgebreid. Zo is het al mogelijk om via Duolingo aan je rekenoefeningen en wiskunde te werken, of aan het leren van muzieknoten. Een andere nieuwe functie die nu is toegevoegd, zijn de schaaklessen. In mei van dit jaar werd de functionaliteit al aangekondigd, maar het duurde dus nog even totdat Android-gebruikers ermee aan de slag kunnen.

De schaaklessen zorgen ervoor dat je stap voor stap instructies krijgt over hoe het spel werkt. Hierbij kun je zelf kiezen of je wilt instappen bij de eerste les, of dat je later instapt. Handig, als je het schaken al wel een beetje onder de knie hebt. Je kunt met een korte introductieles ook Duolingo laten kijken vanaf welk level je het beste kunt instromen.

Je krijgt de meest uiteenlopende aspecten te leren van schaken. Zo leer je hoe je de koning in een hoek schaakmat kunt zetten, maar ook de basisprincipes zoals de bewegingen van een paard leer je. Oscar, een personage uit Duolingo, helpt je met de lessen.

Wanneer je kunt leren schaken in Duolingo, krijg je hiervan een aanwijzing in de Duolingo app.