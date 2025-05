Duolingo introduceert schaaklessen als nieuwe uitbreiding

Na vele soorten taalcursussen en de mogelijkheid om muzieknoten en rekenoefeningen te leren, gaat Duolingo een nieuwe cursus toevoegen. Gebruikers kunnen binnenkort leren schaken via de app van de groengekleurde uil.

Schaken in Duolingo

Duolingo breidt zijn aanbod uit met iets nieuws: een cursus schaken. De app die je misschien al gebruikt om een taal te leren, gaat je nu ook helpen om een heel andere vaardigheid onder de knie te krijgen. Eerder werden al wiskundelessen toegevoegd en ook kun je noten leren lezen via de applicatie.

In de nieuwe schaakcursus leer je stap voor stap hoe het spel werkt. Je krijgt korte puzzels voorgeschoteld, bijvoorbeeld om te oefenen hoe je een paard in L-vorm verplaatst, of hoe je een koning schaakmat zet in een hoek. Daarnaast kun je mini-wedstrijden en volledige partijen spelen tegen Oscar, een van Duolingo’s personages, die je als coach begeleidt tijdens de lessen.

Volgens Edwin Bodge, productmanager bij Duolingo Group, is het doel om schaken zo toegankelijk mogelijk voor je te maken. Of je nu net begint of al wat ervaring hebt: de cursus is geschikt voor allerlei niveaus.

Schaken is, net als muziek en wiskunde, een onderwerp dat niet met taal te maken heeft, maar dat je wel via Duolingo kunt leren. Misschien vraag je je af of er ook andere spellen volgen. Daarover zegt softwareontwikkelaar Sammi Siegel: “We hebben nu nog geen andere plannen om te delen. We kijken eerst hoe deze lancering verloopt.”

Op dit moment kun je de schaakcursus alleen nog in het Engels en op iOS proberen, en dan alleen als je meedoet aan de bètatest. PR-directeur Monica Earle verwacht dat je over vier tot zes weken meer kans maakt om toegang te krijgen op iOS. Daarna komt de cursus ook naar Android, en volgen er versies in andere talen.