Duolingo voegt persoonlijke avatars toe aan taal-app

Duolingo heeft een nieuwe functie toegevoegd aan haar applicatie, de mogelijkheid om zelf een virtueel Duolingo avatar aan te kunnen maken.

Duo-fy jezelf

Wanneer je naar je profielpagina gaat in de Duolingo app dan tref je daar nu een nog lege avatar aan. Maar door op dit lege avatar vak te tikken kan je jezelf aanmaken in de Duolingo-wereld. Je kunt van alles aanpassen van haarstijl tot accessoires. Maar let wel op dat wanneer je een eigen avatar aanmaakt je niet langer gebruik kunt maken van de je persoonlijke profielfoto.

In 2020 introduceerde Duolingo al karakters in haar applicatie om het leren leuker te maken en je te motiveren om een nieuwe taal te leren. Met de toevoeging van de nieuwe avatars word je zelf ook onderdeel van de Duolingo wereld.