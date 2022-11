Duolingo Math helpt je met wiskunde in nieuwe app

Als je een nieuwe taal wilt leren, dan is Duolingo een fantastisch hulpmiddel hierbij. Nu wordt de volgende stap gezet met Duolingo Math, die je helpt met wiskunde en rekenen.

Duolingo Math

Een nieuwe applicatie van de makers van Duolingo is verschenen: Duolingo Math. De nieuwe applicatie heeft dezelfde insteek als de bekende taal-leer app van het bedrijf; het leren van iets nieuws of je kennis bijspijkeren. Zoals de naam al aangeeft is dit bij Duolingo Math, het rekenen en wiskundige opdrachten.

Met Duolingo Math kun je dus heel je wiskundige kennis testen. De applicatie doet een beetje denken aan Brain Training zoals je dat vroeger speelde op de Nintendo DS. Je leert rekenen op een leuke en intuïtieve manier. Via Math krijg je lessen in vele wiskundige aspecten. Denk aan vermenigvuldigen, breuken, delen, oppervlakte, omtrek, meetkunde, metingen en meer. Hoewel de app ontworpen is voor kinderen, is hij ook goed te gebruiken door volwassenen. Zij kunnen hun vaardigheden in wiskunde weer herzien en versterken.

Vorig jaar werd de nieuwe app al gedeeld in een teaser, en vanaf nu is hij ook daadwerkelijk beschikbaar. Hoewel, voor de Android-versie moet je geduld hebben; voor nu is de app alleen beschikbaar voor de iPhone en iPad. Wanneer we de Android-versie kunnen verwachten is niet bekend gemaakt, maar we verwachten dat Duolingo op termijn Math wel uitbrengt voor het platform van Google. Heb je een Apple-apparaat, dan kun je hem hier downloaden uit de App Store.