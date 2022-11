Duolingo update brengt nieuw design voor effectiever leren van nieuwe taal

Voor het leren van een taal is Duolingo een ontzettend handige applicatie. De applicatie is nu voorzien van een update waarbij er een compleet nieuw design wordt uitgerold. En dat kan niet iedereen waarderen.

Duolingo met nieuw startscherm

Duolingo is begonnen met het (gefaseerd) uitrollen van de nieuwe interface voor de mobiele app. De applicatie krijgt na de server-side update een compleet anders startscherm en ook worden de opdrachten hierdoor op een andere manier ingedeeld. Het leidt tot groot ongenoegen onder gebruikers.

Wat is er precies anders? Na de update is het startscherm ontworpen als een soort van pad dat je stap voor stap volgt. De inhoud van de lessen is hetzelfde, maar deze zijn nu op een andere manier geordend dat je een mix van concepten leert. Daarnaast zijn de lessen gegroepeerd in kleinere opdrachten. De oefeningen maken deel uit van het pad, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over de bekende ‘gebarsten’ vaardigheden.

Het leren moet verder gemakkelijker worden gemaakt door verhalen en tips. Deze vind je bij elke ‘unit’, waarbij je bij ieder hoofdstuk het boekje te zien krijgt. Zo word je alvast geïntroduceerd voor dit hoofdstuk. De maandelijkse uitdagingen en ‘quests’ heb je voortaan binnen handbereik. Volgens Duolingo wijst onderzoek uit dat deze nieuwe manier van het volgen van lessen – middels een pad – beter is voor het leren van een taal. Dit omdat deze manier gebaseerd is op gespreide herhaling.

In het oude startscherm waren lessen georganiseerd in vaardigheden. Elke vaardigheid bestond uit vijf ‘kroonniveaus’, plus een legendarisch niveau, waarbij elk niveau bestond uit verschillende lessen. Met de nieuwe versie is ieder niveau (een cirkel op het pad) gelijk aan één kroonniveau van een vaardigheid. De niveaus van verschillende vaardigheden zijn verspreid over het pad. Het pad lijkt hierdoor langer, maar het is allemaal dezelfde inhoud, alleen is deze op een andere manier georganiseerd. Duolingo is ervan overtuigd dat de nieuwe methode bijdraagt aan het effectiever leren.

Bij cursussen waar verhalen beschikbaar zijn, worden deze ingebouwd in het pad. De verhalen zorgen ervoor dat je een gesprek kan volgen, leest en luistert. Je leert nieuwe woorden en je kunt op je gemak bepaalde aanwijzingen uit de context halen. De verhalen zijn niet voor alle talen beschikbaar.

Gebruikers niet blij

De gebruikers van de Duolingo app zijn echter lang niet allemaal blij met de update die nu gepusht wordt door Duolingo. Je hebt weinig inzicht in hoe je welk onderdeel nou hebt gedaan, en ook is het niet mogelijk om een eerder behaalde cursus nog een keer voor 40XP opnieuw te spelen, waarmee je snel punten kunt verdienen.

Er is geen mogelijkheid om de update tegen te houden. Deze wordt namelijk vanaf nu naar iedereen uitgerold via er een server-side update. Dit betekent dat dit automatisch gebeurt, en je hiervoor dus niet in de Play Store hoeft te kijken. De update komt naar zowel Android als Apple iOS.

