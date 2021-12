Duolingo geeft gebruikers jaaroverzicht met ‘Year in Review 2021’

Druk bezig met het leren van een taal? Na het jaaroverzicht van Spotify Wrapped en diensten, heeft nu ook Duolingo het ‘Year in review 2021’ voor je klaarstaan. Hoe staat het met jouw vorderingen?

Duolingo: Year in Review 2021

December is de maand van de overzichtjes en de lijstjes. We zagen het eerder al met Spotify Wrapped 2021, waarbij je direct ziet wat je favoriete artiesten en tracks zijn. Duolingo heeft ook een jaaroverzicht klaargezet voor degenen die bezig zijn met het leren van een taal. Bij Duolingo wordt dit ‘Year in Review’ genoemd.

Je jaaroverzicht open je vanuit het startscherm, waar je verwelkomd wordt met een melding dat het jaaroverzicht klaarstaat. Je kunt ook vanuit je profieloverzicht het Duolingo Year in Review 2021 openen. Je ziet hoeveel XP je hebt verdiend in het afgelopen jaar en hoeveel minuten je in 2021 aan Duolingo hebt besteed. Duolingo geeft ook statistieken over hoeveel nieuwe woorden je hebt geleerd en nog verschillende andere details.

Uiteraard is het ook hier mogelijk om je eigen statistieken te delen met de rest van de wereld.