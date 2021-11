Google laat je Engelse woorden leren vanuit zoekmachine

Google heeft haar zoekmachine uitgebreid met een nieuwe functie. Gebruikers kunnen vanaf nu elke dag een nieuw Engels woord voorgeschoteld krijgen, om zo de taal te leren.

Elke dag een Engels woord

Google heeft een nieuwe feature aangekondigd voor degenen die graag de Engelse taal (beter) willen leren kennen. In de zoekmachine vind je vanaf nu een functie terug die je hierbij kan helpen. De functie is tot stand gekomen, doordat veel mensen de betekenis opzoeken van een woord. Dit omdat ze een woord niet kennen of omdat ze ergens de definitie ervan opzoeken. Volgens de Google Trends van september werd in de afgelopen maand het meest gezocht naar de Engelse definities van ‘introvert’ en ‘integriteit’. Met de nieuwe functie van Google is er een gebruiksvriendelijke manier toegevoegd om niet alleen over nieuwe woorden te leren, maar ook om je nieuwsgierigheid voor nieuwe woorden aan te wakkeren, zo meldt Google.

Dit werkt heel makkelijk, door de zoekmachine van Google te gebruiken. Hiervoor kun je bijvoorbeeld zoeken naar ‘define …’ op de plaats van de puntjes typ je een zelfgekozen woord. In dit voorbeeld hebben we ‘Define Market’ getypt. Vervolgens kun je rechts in beeld op het belletje tikken, waarmee je dagelijks een (nieuw) Engels woord te zien krijgt, samen met de definitie.

Voor nu is de functie alleen beschikbaar in het Engels. Het zijn woorden die zijn afgestemd op zowel Engelse studenten als op sprekers die vloeiend Engels spreken. Binnenkort moet het mogelijk zijn om verschillende moeilijkheidsgraden te kiezen, zo laat Google weten.