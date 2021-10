Google Maps rolt nieuwe widget uit naar Android-gebruikers

Vanaf nu kun je gebruikmaken van de nieuwe Google Maps widget. Deze laat je snel een zoekopdracht starten of de omgeving verkennen.

Nieuwe Google Maps widget

Eerder hebben we je bijgepraat over de nieuwe widget van Google Maps. Deze is anders dan hoe we eerder de widgets bij Google hebben gezien. Dankzij de zoekbalk kun je direct zoeken naar een bepaalde locatie; en tevens zijn er snelkoppelingen naar nuttige voorzieningen.

Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld een supermarkt, hotel, restaurants, maar bijvoorbeeld ook je thuis- en werklocatie kunnen direct benaderd worden. Wanneer er op de zoekbalk gedrukt wordt, wordt automatisch direct de zoekfunctie in Google Maps geopend.

Niet veel ruimte op je startscherm voor de Google Maps widget? Dat hoeft niet direct een probleem te zijn. Je kunt hem helemaal personaliseren naar een eigen gekozen formaat. Je kunt daarmee kiezen voor alleen de zoekbalk, de zoekbalk met vier knoppen of de zoekbalk met acht knoppen. Je kunt de widget ook bijna schermvullend maken, waarbij de knoppen een stuk groter worden.

Google rolt de nieuwe Google Maps widget gefaseerd uit, waardoor het kan zijn dat je deze nog niet direct bij de widgetkeuzes ziet staan.