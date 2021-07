Google Maps krijgt 4 nieuwe functies: gedetailleerde reviews en meer

Google bereidt een reeks nieuwe functies voor, voor de app van Google Maps. Denk aan meer gedetailleerde reviews en meer. We zetten de nieuwe functies op een rijtje.

Google Maps krijgt nieuwe functies

We vinden Google Maps een onwijs handige applicatie. De app is niet weg te denken uit het dagelijks leven. Goed nieuws is er nu over de applicatie; de kaarten- en navigatie-app wordt bijgewerkt met een update die nieuwe functies krijgt.

Openbaar vervoer

De eerste functie heeft te maken met de drukte in het openbaar vervoer. Middels AI-voorspellingen kan het de drukte in het openbaar vervoer voorspellen, en kun je zelfs bij de trein zien welk rijtuig het meest druk is. Die laatste functie is echter vooralsnog alleen beschikbaar voor New York en Sydney. Nog steeds kun je zelf aangeven hoe het met de drukte zit in de bus.

Tijdlijn

Google geeft de Tijdlijn-weergave ook een update. Deze moet meer inzicht geven in maandelijkse trends. Heel nieuw is de functie overigens niet. Sinds begin juli is de nieuwe Maps tijdlijn in Nederland beschikbaar.

Reviews

Een verbetering die goed van pas kan komen zijn de meer gedetailleerde reviews. Wanneer je een beoordeling achterlaat bij een restaurant, kun je aangeven of je het afgehaald hebt, of er zelf hebt gegeten. Je kunt verder aangeven hoeveel euro er per persoon is uitgegeven en welk soort gerecht je hebt genuttigd. Google brengt de nieuwe functies als eerst naar de Verenigde Staten.

De functies worden vanaf nu uitgerold naar Google Maps. Het is niet bekend of we in Nederland ook alle functies te zien krijgen.