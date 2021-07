Google Maps voegt tal van handige inzichten toe aan tijdlijn – dit is er nieuw

De Tijdlijn-functionaliteit in Google Maps is ontzettend handig. Niet alleen krijg je zicht op waar je bent geweest in de afgelopen dag, weken en jaren, ook zie je hoe je je hebt verplaatst. De ‘Je tijdlijn’ functionaliteit in Google Maps is nu flink uitgebreid met nieuwe inzichten.

Google Maps: Je Tijdlijn flink uitgebreid

Google rolt een server-side update uit voor de Android-app van Google Maps. De ‘Mijn tijdlijn’ functionaliteit wordt met deze server-side switch verder uitgebreid, wat weer nieuwe inzichten geeft. Op deze manier kun je de activiteiten die je hebt voltooid, op een nieuwe manier ‘herbeleven’ en bekijken.

Allereerst valt op dat er verschillende nieuwe tabbladen zijn toegevoegd. Naast een overzicht per dag, kun je er terecht voor de reizen die door Google Maps zijn vastgelegd, inzichten, bezochte plaatsen, steden en wereld. Enkele opties waren eerder al beschikbaar. Nieuw is bijvoorbeeld het tabblad ‘Reizen’. Hiervoor hoef je zelf geen reizen aangemaakt te hebben, dat heeft Google al voor je gedaan. Dat kan een weekend weg zijn, of een paar weken er tussenuit in een ander land, of op een andere plek. Bij een reis vind je vervolgens een overzicht met de bezochte plaatsen, bestemmingen en je reisschema. Interessant, want je ziet in dit carrousel direct welke routes je hebt afgelegd. Soms klopt het niet helemaal qua dagen, maar het geeft in ieder geval een tof beeld.

Een ander nieuw onderdeel is ‘Inzichten’. Je kunt per maand zien hoeveel minuten en kilometer je hebt gelopen, hebt afgelegd met de auto en hebt gereisd met het openbaar vervoer. Scrol je verder naar beneden, dan zie je nog uitgebreide statistieken over het bezoeken aan plekken voor onder andere eten en drinken, winkelen, attracties en hotels. Hierbij wordt ook de vergelijking gemaakt met eerdere maanden. Je ziet ook welke dag het meest druk voor je was in die maand.

Google Maps rolt de functionaliteit vanaf nu uit voor Android. Grote kans dat je de nieuwe tijdlijn-functionaliteit al kunt gebruiken. Hiervoor tik je in de app van Google Maps op je profielfoto en vervolgens op ‘Je tijdlijn’.