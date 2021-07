Google Maps gaat de gedetailleerd luchtvervuiling in Amsterdam in beeld brengen

Google heeft bekend gemaakt dat het de luchtkwaliteit van Amsterdam in beeld gaat brengen, en beschikbaar gaat stellen in Google Maps. Dit zal gebeuren op straatniveau, zodat je direct zichtbaar hebt, van welke luchtvervuiling er sprake is in de hoofdstad van Nederland.

Luchtkwaliteit Amsterdam in Google Maps

In mei 2019 maakte Google bekend dat het de luchtkwaliteit in Amsterdam ging meten. Hiervoor werden de bekende Street View-wagens gebruikt. De data is verzameld op straatniveau en is gemeten in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en de Gemeente Amsterdam. Nu delen de drie partijen de eerste resultaten, met een kaart van de luchtkwaliteit in Amsterdam. Er is gekeken naar ultra fijnstof, roet en andere stoffen in de Amsterdamse straten. Die data is nu inzichtelijk gemaakt middels onderstaande kaart. De data is afkomstig van ongeveer zes miljoen metingen, welke gedurende 9 maanden in 2019 en 2020 is verzameld.

Google deelt in haar persbericht de volgende inzichten;

Het gemotoriseerde wegverkeer in Amsterdam is de meest relevante bron van luchtverontreiniging. De luchtvervuiling in een drukke straat is ongeveer drie keer zo hoog als in een rustige straat met weinig verkeer. De hoogste concentraties op de kaarten zijn te zien bij de belangrijkste toegangswegen van de stad, waar veel autoverkeer is. Voor componenten ultrafijn stof, stikstofdioxide en roet heeft de ringweg A10 de hoogste concentraties. Ook scoren straten als de Stadhouderskade, Wibautstraat en Nieuwe Leeuwarderweg duidelijk hoger dan omliggende buurten en straten. Concentraties rondom de binnenstad blijken hoger vergeleken met de wijken die meer op afstand van het centrum liggen (bijv. Noord, Nieuw West, Zuid Oost). Daarnaast is er een verhoging te zien van ultrafijnstof concentraties in de buurt van Schiphol.

Google Maps

Project Air View wordt niet alleen in Amsterdam uitgevoerd, maar ook in Dublin, Londen en Kopenhagen. De data die verzameld wordt, zal ook getoond worden in Google Maps. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat het de luchtkwaliteit in Google Maps zou gaan tonen. Verder werkt Google aan milieuvriendelijke routes en gaat het milieuzones in kaart brengen.