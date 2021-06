Buienradar voegt ‘Luchtkwaliteit-radar’ toe aan app

De app van Buienradar kan vandaag vaker geraadpleegd worden dan in de rest van deze week. Er wordt immers een hoop neerslag verwacht. Er staat nu een update klaar voor de Buienradar app, waar je nu terecht kunt voor de luchtkwaliteit en ook een melding voor kunt inschakelen.

Luchtkwaliteit in Buienradar app

De Buienradar app is een populaire, uitgebreide applicatie voor de weersverwachting. De app kwam ook al terug in ons uitgebreide onderzoek naar de beste weer-app van 2020. Niet alleen voor de regen, maar ook voor de UV-straling, de muggenradar, motregen, onweer en het BBQ-weer. Nu wordt het aantal lagen uitgebreid met een andere nieuwe functie; de Luchtkwaliteit.

Via de lagen in de satellietweergave in de Buienradar app kun je kiezen voor de laag ‘Luchtkwaliteit’. Hier vind je vervolgens de voor de komende 72 uur. De kwaliteit van de lucht wordt aangegeven met kleuren. Hoe donkerder groen, hoe schoner de lucht. Nieuw in de Buienradar app is ook dat je vanaf nu meldingen in kunt stellen voor de luchtkwaliteit. Eerder was het al mogelijk om voor andere omstandigheden een melding in te stellen. Wanneer de luchtkwaliteit op de door jou ingestelde locatie slecht is, krijg je hier een melding van. Het lijkt er echter op dat de functie nog niet aan te klikken is, maar dit zal ongetwijfeld een bug zijn, die met een update nog verholpen kan worden.

De update voor de app van Buienradar kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.