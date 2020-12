Buienradar update brengt verbeteringen voor widget: zelf locatie kiezen

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Buienradar app. Met de nieuwste versie wordt een kleine maar handige verbetering doorgevoerd voor de widget.

Buienradar met verbeteringen widget

De Android-app van Buienradar krijgt een nieuwe update. De nieuwe versie van de applicatie wordt een verbetering doorgevoerd voor de widget. Eerder was het alleen mogelijk om de widget de huidige locatie te tonen. Nu komt er een instellingsmogelijkheid in de app, waarmee je je voorkeuren kunt aanpassen.

Na de update is het mogelijk om zelf te kiezen welke locatie in de widget wordt getoond. Hiervoor kun je in de Buienradar app terecht, waarbij je onderin kiest voor ‘instellingen’. Vervolgens kies je de één na laatste optie; ‘voorkeurslocatie widget’. Hier zie je dan een lijstje met favoriete plaatsen. Daar kun je een eigen plaats kiezen, of kiezen voor automatische locatie.

Helaas is het niet mogelijk om de plaats per widget aan te passen. Wel een tip; je kunt steeds de locatie aanpassen, opslaan en dan de widget plaatsen. Dan kun je van meerdere plaatsen de buiengrafiek zien. De update voor de Buienradar app wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store. Ben je benieuwd welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft dit jaar, voor de zevende keer, een half jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste weer-app van 2020.