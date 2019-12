Buienradar app krijgt update: krabmelding als je autoruiten moet krabben

Er is in de winter weinig zo vervelend als het moeten krabben van autoruiten. Dat hoeft geen onaangename verrassing meer te worden met de update voor de Buienradar app.

Buienradar met krabmelding

Het is in de afgelopen weken al meerdere malen voorgekomen dat de autoruiten weer gekrabt moeten worden. Als je op tijd naar je werk moet, is het erg vervelend als deze verrassing op je staat te wachten. De ontwikkelaars van Buienradar heeft hier wat op verzonnen met een nieuwe functie: krabmelding.

Dankzij krabmelding krijg je een notificatie wanneer Buienradar verwacht dat je moet krabben. Je kunt bij de instellingen zelf aangeven op welk tijdstip je de avond ervoor de notificatie wilt ontvangen. Ook kun je handmatig een plaats kiezen, of automatische locatiebepaling inschakelen. Desgewenst kun je ook aangeven dat je in het weekend de notificatie niet wilt ontvangen, of op een ander tijdstip.

Je vindt de optie voor krabmelding bij het overzicht van instellingen in de Buienradar app.