Weeronline app krijgt verbeterde weersvoorspelling met nieuwe zongrafiek

We gaan richting de winter, maar toch kan de zon zich zeker nog laten zien. De zongrafiek is met de laatste update van de Weeronline app verbeterd, waardoor deze prettiger is in gebruik.

Nieuwe zongrafiek in Weeronline app

De ontwikkelaars van de Weeronline app hebben gewerkt aan een nieuwe feature. Met de nieuwste update wordt de zongrafiek onder handen genomen. De balken die je eerder nog terug kon vinden in de applicatie, zijn vervangen door een vloeiende lijn. Op deze manier kun je nog beter zien hoe zonnig het wordt op de dag.

We zagen eerder bij de Weeronline app al de verbeteringen in de regenradar, die een vergelijkbare functionaliteit heeft gekregen. Eerder in november heeft de applicatie ook al een update mogen ontvangen, waarbij er nieuwe weericoontjes zijn toegevoegd. Deze moeten de weersvoorspelling duidelijker maken. Ben je benieuwd naar welke app de beste weer-app is? Lees onze uitgebreide weer-app test 2020.

De update voor de Weeronline app wordt gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat deze voor iedereen beschikbaar is.