Weeronline app krijgt update: duidelijkere, nieuwe weericonen

Weeronline heeft haar applicatie voorzien van een nieuwe update. Met de nieuwste update die vanaf nu gedownload kan worden voor de Weeronline app, worden de icoontjes verbeterd.

Nieuwe weericonen in Weeronline app

De Weeronline app heeft een nieuwe update gekregen naar versie 3.9.5. De verbeteringen uit deze update zien we terug in de weericoontjes die in de weer-app zijn te vinden. Volgens Weeronline moet het op deze manier beter zichtbaar zijn wat voor soort neerslag er boven je hoofd hangt, of wat er voorspeld wordt.

Hieronder zie de twee lay-outs van de icoontjes. In de linker screenshot is de oude weergave te zien, rechts de nieuwe uit versie 3.9.5.

De update brengt ook nog andere verbeteringen. Bij skigebieden zie je nu vanaf welke datum deze geopend zijn, samen met nieuwe faciliteiten. Bij het scherm met reuma- en migraine informatie vind je nu de luchtvochtigheid en de luchtdruk.

Je kunt de nieuwe versie van de Weeronline app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Benieuwd welke weer-app het meest betrouwbaar is? DroidApp heeft een half jaar lang onderzoek gedaan naar de beste weer-app. Ons uitgebreide verhaal vind je terug in de Weer-app test 2020.