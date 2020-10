Appy Weather: een duidelijke weer-app in eenvoud

Weer-applicaties zijn er in overvloed en nu de zomerdagen achter ons liggen, wordt het wisselvalliger. Een weer-app kan dan handig zijn; we kwamen Appy Weather tegen.

Appy Weather

Appy Weather is een gratis weer-app welke je uit de Play Store kunt downloaden. De applicatie kenmerkt zich door haar eenvoud, waardoor de app makkelijk te bedienen is. Je begint op het scherm met een tijdlijn. Hier zie je het weer nu, later op de dag en de komende dagen. Ook de voorspelling voor het weekend zie je terug in de tijdlijn van Appy Weather.

In Appy Weather kun je onderin beeld ook kiezen voor de weersverwachting voor de komende dagen. Je ziet hier de voorspelling per dag, voor de komende 7 dagen. Door te klikken op een dag zie je hier de verwachting per paar uren, inclusief de zonsopkomst en zonsondergang. In dit scherm kun je ook weer kiezen voor verschillende weergaven zoals temperatuur, gevoelstemperatuur, neerslag, bewolking, wind en nog veel meer.

Bij de instellingen van de weer-app kun je nog enkele instellingen aanpassen. Standaard maakt Appy Weather gebruik van de weerdienst Dark Sky. Maar je kunt ook kiezen voor Foreca en OpenWeather. Je kunt ook de interface aanpassen, meldingen instellen en de settings voor de widgets naar eigen hand zetten. Overigens krijg je uitgebreidere widgets in de plus-versie welke je 3,99 euro per jaar kost.

Je kunt Appy Weather downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.