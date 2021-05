Onweer radar apps voor Android: volg de bliksem realtime

Bij een onweersbui is er sprake van elektrische ontladingen en is te herkennen aan de bliksem en de donder. Voor Android zijn er verschillende applicaties waarmee je de onweer radar kunt volgen en zo kunt kijken of je misschien het rondje lopen met de hond nog even uit moet stellen. Wij zetten de handigste onweer apps voor je op een rij.

Onweer app

Onweer is een mooi weersverschijnsel die mooie foto’s op kan leveren. Echter kan de bliksem ook gevaarlijk zijn. Gelukkig kan je het onweer in de buurt in de gaten houden met verschillende apps voor onweer waarmee je op de hoogte gehouden kunt worden. DroidApp heeft er meerdere voor je uitgeprobeerd en zet de beste onweer apps voor je op een rij. Ook interessant is onze uitgebreide test met de beste weer-app.

Blitzortung Lightning Tracker

Met de app Blitzortung kan je zien waar op dit moment de onweersbuien actief zijn. Je ziet met blauwe vierkantjes aangegeven de verschillende stations aan die onweer kunnen detecteren en waarnemen. Blitzortung Lightning Tracker, zoals de applicatie volledig heet, laat realtime de onladingen zien en geeft deze aan met een rode cirkel. Door op een vierkantje te tikken kan je de locatie van de blikseminslag zien. Door je vinger ingedrukt te houden op de kaart kan je daarnaast zien hoeveel kilometer de ontlading bij jou vandaan is.

Blitzortung Lightning Monitor

Dan is er ook nog de app Blitzortung Lightning Monitor. Met deze applicatie kan je near-realtime de onweer volgen en de historie bekijken. Iedere 20 seconden kan de kaart vernieuwen. In binnen- en buitenland zie je de verschillende ontladingen op een kaart weergegeven van de afgelopen 24 uur. Tevens geeft Lightning Monitor aan hoeveel ontladingen er zijn geweest in de afgelopen tijdsperiode en aan de kleuren kan je zien hoelang dit geleden is.

My Lightning Tracker

Met de app My Lightning Tracker kun je precies zien waar er in de omgeving onweersbuien actief zijn. Op de kaart zie je direct ook de ontladingen, samen met de geschiedenis in de afgelopen tijd. De applicatie werkt in zowel binnen- als buitenland. De app laat het iets minder realtime zien dan de bovenstaande app, maar is wel erg duidelijk.

Storm Radar

De vierde app in dit rijtje is Storm Radar. Met deze applicatie kun je precies zien waar de (onweers-)buien hangen. Het verschil met Buienradar is dat je ook in de toekomst kunt kijken met de onweerradar. Met de premium-versie kun je ook een notificatie krijgen als de onweer in de buurt is.

Onweeralarm

Onweeralarm is de app van Weerplaza en is gratis te downloaden uit de Google Play Store. Met de app blijf je op de hoogte van het onweer; in je omgeving maar ook in de rest van de wereld. Bij onweer in je buurt, kun je een notificatie ontvangen.

Voor het eerst gepubliceerd op 28 mei 2016

Bijgewerkt: mei 2021