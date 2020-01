Windy: uitgebreide weer-app met veel weermodellen

De Windy weer-app is een applicatie die een weerliefhebber niet mag missen. Het bevat veel en uitgebreide weerkaarten en kan bovendien voorspellingen van verschillende weermodellen raadplegen.

Windy app

Het weer is op sommige dagen net wat belangrijker dan andere dagen bijvoorbeeld omdat je iets gepland hebt. Vaak heb je aan een standaard weer app wel genoeg maar als je net dat beetje extra zoekt dan is Windy wellicht iets voor jou. Met weerkaarten van over de gehele wereld en allerlei extra weerkaarten ben je volledig op de hoogte van alle weersomstandigheden.

Natuurlijk bevat de Windy app ook een voorspelling waarmee je het weer op een gekozen locatie kunt bekijken. Ook zie je een meerdaagse verwachting die zeer gedetailleerd is. Een grappige toevoeging is dat de app bij een aantal locaties ook webcams in de buurt kan tonen. Zo zie je meteen wat voor weer het is!

Real-time en activiteiten

Naast voorspellen kan Windy ook een regenradar tonen die ook in veel vakantie landen goed van pas zal komen. Ook kan je de laatste satellietbeelden bekijken en heeft de app een koppeling met een real-time bliksemradar.

Je kan verder met Windy ook zaken bekijken zoals de wind op een aantal kilometer hoogte en de zeetemperatuur, stroming of deining. Ook sneeuwhoogte en wolkentoppen ontbreken niet in de app.

Geïnteresseerd in de luchtkwaliteit? Ook hiervoor biedt Windy een uitgebreide selectie kaarten zoals CO-concentratie, NO2 en een kaart met actieve branden in de wereld.

Veel gebruikte voorspellingsmodellen als AROME, NEMS, NAM, ICON, ECMWF en GFS zijn in de app van Windy te vinden. Je kunt deze gratis weerapplicatie vinden in de Play Store!