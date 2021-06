Klara: een strakke weer-app met duidelijke grafieken

Als je op zoek bent naar een strakke weer-app voor op je smartphone, dan is misschien Klara het installeren waard. Deze gratis applicatie geeft het weer in Material Design en laat alles zien in grafieken zodat je snel weet wat het weer gaat worden.

Klara

Klara is één van de vele weer-apps die voor Android uit zijn gebracht. Met Klara krijg je snel inzicht in het huidige en toekomstige weer. Klara geeft de weersvoorspellingen voor vrijwel iedere plaats in de wereld. Je krijgt te zien of er neerslag verwacht wordt, welke temperatuur het gaat worden en of er bewolking verwacht wordt. Daarnaast geeft de Klara app informatie over de windsnelheid, windrichting, de luchtdruk en de luchtvochtigheid. Dit allemaal verspreid in verschillende tabbladen waarin je duidelijke grafieken en statistieken te zien krijgt.

Je kunt in Klara kiezen uit vier verschillende kleurent-thema’s. Naast de voorspelling op korte termijn kan je ook de weersverwachting op de langere termijn bekijken. Mocht je nog sneller inzicht willen hebben in het weer, dan is er ook een widget aanwezig die deze informatie voor je bundelt.

Klara maakt gebruik van de informatie die aangeleverd wordt door onder andere het Noorse MET.no en Forecast.io. Klara hebben we meermaals meegenomen in onze zeer uitgebreide weer-app test, waarbij we kijken naar de beste weer-app van het jaar. Klara deed onder andere mee in de weer-app test 2020. Je kunt Klara gratis downloaden. Er zijn geen in-app aankopen en ook geen advertenties.

Gepubliceerd: 29 februari 2016

Geüpdatet: 29 juni 2021