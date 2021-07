De grote weer-app test 2021: dit is de beste weer-app van Nederland

Alweer voor het achtste jaar op rij hebben we maandenlang onderzoek gedaan naar de vraag ‘Wat is de beste weer-app?’. Weer-apps zijn er namelijk in vele soorten en maten. Welke app is het meest accuraat en meest nauwkeurig? Tijd voor een nieuwe editie van de weer-app test 2021.

Weer-app test 2021

Met trots mogen we een nieuwe editie met je delen van de weer-app test 2021. Vorig jaar was daar weer-app test 2020 en zagen we dezelfde winnaar als in de test van 2019? Hoe is dat dit jaar? Ook op het gebied van het weer veranderen er weer dingen. Zo is de zomer dit jaar nog niet heel erg sterk van de grond gekomen en hebben we in Limburg zelfs enorme overstromingen te maken gehad. In april was er zelfs nog een dag waarin we natte sneeuw op de grond zagen vallen.

We blijven het zeggen; niets is zo veranderlijk als het weer. Echter gaat iedere weer-app hier weer anders mee om. Je wilt tenslotte weten wat voor weer het wordt op een bepaald moment. Om te kunnen barbecueën, om naar een pretpark te gaan, naar het strand af te reizen of om gewoon een wandeling te maken. Dan is het wel zo prettig als een weer-app het doorgaans het bij het juiste eind heeft. Dat is precies wat we met de weer-app test van 2021 weer voor je onderzocht hebben. Over een periode van zeven maanden hebben we onderzoek gedaan naar de meest accurate weer-app van dit jaar.

Hoe gaan we te werk?

We hebben ook dit jaar weer 10 verschillende weer-apps geïnstalleerd op onze smartphone. Handmatig controleren we de weersverwachting en vullen deze handmatig in, in het invulformulier dat we hebben gemaakt. Vervolgens documenteren we deze in een Excel-sheet om vervolgens alle data in te verzamelen. Zo checken we dubbel of alle gegevens kloppen met de gemeten gegevens.

Voor de metingen maken we gebruik van ons eigen gekalibreerde weer- en meetstation, eigen gegevens en de gegevens van verschillende Netatmo-stations. In het geval van een andere plaats dan de hoofdplaats, zorgen we dat we op dat moment in de plaats zijn. We maken dus geen gebruik van webcams of dergelijke.

Net als ieder jaar hebben we een hoofdplaats en plaatsen verspreid over Nederland. De hoofdplaats is het Zuid-Hollandse Gouda. Daar hebben we dit jaar maar liefst 33 meetmomenten gehad. Vaak een dag vooruit, soms twee dagen vooruit en soms op de dag zelf nog. De verschillen kunnen ook daarbij enorm groot zijn. In 14 plaatsen verspreid over Nederland hebben we ook meetmomenten gehad, in totaal dus 47 meetmomenten. Dit zijn net zoveel meetmomenten als vorig jaar.

Het was gelijk ook een pittiger jaar voor de weer-apps. In vergelijking met eerdere edities is er veel meer regen gevallen in de afgelopen maanden. Hier konden apps dus veel punten mee verdienen, maar ook verspillen.

Weer-apps

Dit jaar hebben we weer 10 weer-apps geselecteerd die we maandenlang hebben bijgehouden voor de weer-app test. Hier zitten niet alleen de bekende weer-apps. Ook weer-applicaties die we in een eerdere editie van de weer-app test hebben getest, kunnen hier terugkomen. Sommige applicaties uit de Google Play Store maken gebruik van dezelfde dataleverancier, maar kunnen wel de informatie op een andere manier verwerken, waardoor er toch verschillen zijn).

Voor de weer-app test van 2021 hebben we de volgende tien applicaties gebruikt. Tussen haakjes staat de leverancier van de weerdata. Later in de weer-app test bespreken we ook de mogelijkheden en eigenschappen van de verschillende weer-apps.

Weer & Radar (voorheen WetterApp) (WetterOnline-ECMWF)

KNMI (KNMI)

WeatherPro (MeteoGroup Deutschland GmbH)

Weer XL (Foreca, informatie uit verschillende bronnen)

Weeronline (Meteovista)

Weerplaza (Infoplaza)

Buienradar (Buienradar)

Meteored (ECMWF)

Yr (NRK Meteorologisk institutt)

AccuWeather (AccuWeather)

Puntentelling

Met de weer-app test van 2019 hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd in de puntentelling van de test. Op basis van de feedback die we hebben ontvangen van meteorologen is de beoordeling van de neerslag aangepast naar minder streng. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen veranderingen geweest in de puntentelling.

Applicaties worden beoordeeld op vier onderdelen; voorspelling, temperatuur, neerslag per uur en neerslag per dag. Ook worden de applicaties zelf beoordeeld op basis van de beschikbare informatie, de bediening, de vormgeving en de hoeveelheid advertenties en in welke mate deze storend zijn.

Hieronder lichten we de puntentelling verder toe.

Voorspelling

De voorspelling is het belangrijkste onderdeel van de test. Zon of regen maakt veel verschil in de planning van je dag. Hang je de was buiten, ga je naar het strand of trek je er lekker met de fiets op uit. Het is dan dus wel zo handig dat de voorspelling van de weer-app klopt, met hoe het in de werkelijkheid is. De scores voor de voorspelling tellen om deze reden driedubbel. Sommige soorten bewolking beoordelen we hetzelfde; zoals half- en licht bewolkt, zwaar bewolkt en bewolkt en deels zonnig, licht bewolkt. Ook is sluierbewolking gelijk aan licht en half bewolkt.

De puntenverdeling van de ‘voorspelling’ zijn als volgt;

2 punten bij een volledig juiste voorspelling

1 punt bij een gedeeltelijk juiste voorspelling

0 punten bij een onjuiste voorspelling

Temperatuur

Een ander onderdeel in onze weer-app test 2021 is de temperatuur. Voor het meetmoment kijken we naar de daadwerkelijke temperatuur, dus niet de gevoelstemperatuur. Wanneer er verschillen zijn in de gemeten temperatuur, nemen we het gemiddelde hiervan als uitgangspunt.

2 punten bij +1 of -1 graad verschil

1 punt bij +1.1 tot +2.1 en -1.1 tot -2.1 graden verschil

0,5 punt bij +2.1 tot +3.1 en -2.1 tot -3.1 graden verschil

0 punten bij een verschil van +3.1 graden en hoger, en -3.1 graden en lager

Neerslag

Als we het dan toch met regen moeten doen, dan is het fijn dat de voorspelling van de hoeveelheid neerslag klopt. Dit kan regen zijn, maar ook sneeuw zijn. Wanneer er een aparte hoeveelheid sneeuw doorgegeven wordt, hebben we die genoteerd bij het meetmoment. De weergave van de neerslag verschilt per applicatie. Zo werkt de KNMI app alleen met procenten, anderen met millimeters. Bij sommige weer-applicaties wordt niet een exact aantal millimeters getoond, maar een range van minimale en maximale hoeveelheid. We hanteren voor de puntentoekenning van de neerslag dezelfde puntentelling als vorig jaar. We verdelen de neerslagverwachting in vijf categorieën;

Minder dan 0,3 millimeter (droog)

0,3 – 1,4 millimeter (weinig neerslag)

1,5 – 5,0 millimeter (matige neerslag)

5,1 – 9,9 millimeter (veel neerslag)

Meer dan 9,9 millimeter (natte dag)

Scoort een applicatie in de juiste categorie, dan ontvangt het drie punten. Zit een weer-app er één categorie naast, dan ontvangt de app 1 punt. Een applicatie krijgt 2 punten als ze op de rand van één van de categorieën zitten (zoals 1,5 millimeter neerslag gevallen, app-voorspelling 1,4 millimeter). Scoort een app meer dan één categorie verder, dan worden geen punten toegekend. Wanneer een app met enkel de weergave in procenten werkt bij de neerslagweergave, krijgt de app bij een juiste voorspelling 3 punten. Voor neerslagdagen met sneeuw ontvangen alle apps 2 punten mits zij neerslag voorspeld hebben.

Strafpunten

Helaas is niet iedere weer-app even compleet in het aanleveren van weerdata. Dit is met name terug te zien bij meetmomenten die niet binnen 24 uur plaatsvinden. Hoewel in de afgelopen jaren dat wel duidelijk is verbeterd, komen we nog altijd missende gegevens tegen. Wanneer een app niet de gevraagde informatie levert, krijgt het strafpunten. Dit is voor een missende voorspelling 0,5 punt, bij missende onderdelen zoals neerslag of temperatuur 0,25 punt per keer.

App-beoordeling

Voordat de uitslag werd berekend van de accuraatheid, hebben we ook de app zelf punten gegeven. We hebben hiervoor gekeken naar verschillende aspecten van de weer-app. Op een schaal van 1-10 geven we punten voor de de hoeveelheid informatie, de bediening (hoe makkelijk is informatie te vinden), de vormgeving en de aanwezigheid van advertenties.

De weer-apps

Er zijn een aantal weer-apps gewoon ontzettend populair en veelgebruikt in Nederland. Die nemen we dan ook zeker ieder jaar mee in de weer-app test. Daarnaast hebben we nog een aantal weer-applicaties uitgekozen die we hebben uitgezocht in de Google Play Store. Dit kan ook een app zijn die we als feedback hebben ontvangen op eerdere edities van de weer-app test.

Helaas kan niet iedere app meedoen aan de weer-app test. Voordat we beginnen aan de weer-app test, hebben we veel weer-apps uitgeprobeerd en getest. Dit is nodig om te zien of applicaties voldoen aan onze eisen voor de test; denk aan een duidelijke weergave van de neerslag, de langetermijnverwachting en of een app niet te verouderd is.

Hieronder hebben we de tien weer-apps die we in 2021 hebben meegenomen, in willekeurige volgorde op een rijtje gezet.

Weer & Radar

Je kent de Weer & Radar app van onze weer-app test. De van oorsprong Duitse WetterApp is sinds een aantal jaar in het Nederlands beschikbaar en werd hernoemd naar Weer & Radar. Dit was mede te danken aan het succes van deze applicatie dankzij onze weer-app test, waardoor de animo voor deze app steeg. Weer & Radar is in 2014, 2015 en 2017 als winnaar geëindigd in onze weer-app test.

Weer & Radar is een prettige, gebruiksvriendelijke weer-app. Voor vandaag en morgen krijg je de weersvoorspelling per uur te zien. In de app krijg je voor de komende 14 dagen het weer per dagdeel te zien. Tevens blijf je op de hoogte van weer-gerelateerd nieuws en kun je notificaties instellen voor waarschuwingen. Qua reclame heeft de app een paar reclameblokken en heel soms verschijnt er een schermvullende advertentie. De belangrijkste informatie zie je direct in één oogopslag, en ook kun je per kwartier zien wat het de komende 90 minuten gaat doen.

KNMI

De afgelopen twee edities (2019 en 2020) werden gewonnen door de KNMI app. De applicatie wist het destijds het beste te voorspellen. De officiële applicatie van het KNMI geeft je het weer voor de komende anderhalve dag per uur. De vormgeving is al sinds het begin hetzelfde bij de KNMI app, en dat is jammer. Deze voelt verouderd aan en laat zich nog steeds niet prettig bedienen. Denk bijvoorbeeld aan het inzoomen op de dagelijkse neerslag, dat erg onduidelijk is. Voor de neerslagverwachting per uur zie je alleen deze in procenten, dus niet in millimeters.

In de KNMI app vind je ook de neerslagradar waarmee je twee uur vooruit kunt kijken. De applicatie van het KNMI is vrij van reclames en laat je desgewenst ook meldingen instellen. Hiermee kun je op de hoogte blijven van het weer. Ook kun je van de weersvoorspelling voor een plaats een snelkoppeling toevoegen aan je startscherm.

WeatherPro

Een andere weer-app die niet meer uit de weer-app test van DroidApp weg te denken is, is WeatherPro. Deze applicatie zet op het startscherm direct klaar wat het huidige weer is. Ook kun je voor de komende 24 uur zien wat de uurlijkse voorspelling is. Alleen tegen betaling (0,99 eurocent per maand) kun je voor de komende dagen de voorspelling per uur verder zien, anders zie je het alleen per drie uur. In de WeatherPro app vind je ook een radar waarmee je twee uur terug kunt kijken. Er zijn ook enkele grafieken, maar in de gratis versie is alleen de windgrafiek gratis beschikbaar.

Qua reclame zien we tijdens het scrollen een aantal vierkante advertentieblokken. Onderin beeld is er een banner, we ervaren ze niet als heel storend, al kan het soms er wel wat onoverzichtelijk door worden. WeatherPro won in 2016 en 2018 onze weer-app test editie van dat jaar.

Weer XL

De Weer XL app is een uitgebreide, overzichtelijke applicatie maar het design voelt wel wat verouderd. Dat maakt niet uit als je graag duidelijk de informatie wilt hebben, die je zoekt. Voor de komende tien dagen kun je terecht in de Weer XL app voor de weersvoorspelling. Deze krijg je ook nog eens voorgeschoteld per uur, waarbij je alle informatie kunt vinden die je nodig hebt. Denk aan de gevoelstemperatuur, neerslag, luchtvochtigheid en meer. Vorig jaar wist de Weer XL app een tweede plaats te veroveren in het klassement.

Qua reclame vind ik het erg meevallen. Soms verschijnt er een full-screen advertentie, maar verder komen we tijdens het raadplegen van het weerbericht geen reclame tegen.

Weeronline

Een populaire weer-app van Nederlandse bodem is Weeronline. Wat ons betreft één van de mooiere weer-apps die je kunt krijgen. In de Weeronline app zie je bovenaan direct een korte samenvatting van het weer, handig om te zien of je nog even naar buiten komt of dat er regen onderweg is. De 48-uursverwachting krijg je per uur. Bij neerslag heeft de app het wel heel vaak over miezer; ook wanneer het met bakken uit de lucht komt. Voor de komende veertien dagen krijg je de voorspelling per dagdeel. Met de neerslagradar kun je voor een kleine twee uur vooruit kijken.

In de afgelopen jaren bleef deze weer-app niet al te hoog scoren; en belandde het vaak in de middenmoot. Wellicht weet deze keer Weeronline er echt uit te springen. Op het gebied van advertenties komen we met regelmaat grote reclameblokken tegen. Ook verschijnt onderin beeld een reclamebanner.

Weerplaza

De Weerplaza-app is ook vaste prik in de weer-app test van ons. Voor de komende 36 uur kun je de voorspelling per uur bekijken. Deze informatie is echter wel erg summier en beperkt tot de voorspelling, de temperatuur en verwachte neerslag. Voor de komende dagen kun je alleen de voorspelling per dag bekijken. Erg beperkt dus. In de applicatie vind je de mogelijkheid om de regenradar te bekijken.

In het startscherm zien we een groot advertentieblok. Voor de rest valt het qua reclame relatief mee. Wel vraagt Weerplaza continue of we de Pro-versie willen hebben. Daar worden we wel een beetje moedeloos van.

Buienradar

We raadplegen massaal Buienradar als we willen weten of het gaat regenen en hoe de buien zich verplaatsen. De Buienradar app is overzichtelijk en opent met een grote neerslagkaart. Hier zie je dus direct of er regen aan zit te komen. Via de navigatiebalk onder in beeld kun je de rest van de app bedienen. Hier kun je bijvoorbeeld terecht voor de veertiendaagse verwacht, die je voor een week voorgeschoteld krijgt per uur in de lijstweergave.

Per uur zie je daar de verwachte neerslag, windrichting, temperatuur en gevoelstemperatuur. Duidelijker kan allemaal niet. In elk venster zie je onderin beeld een reclamebanner; op het startscherm een grote banner. Je kunt bij de radar verschillende lagen inschakelen zoals bbq-radar, muggenradar, pollen, luchtkwaliteit en meer. Bij het tabblad video’s zie je de RTL Weer-uitzendingen.

Meteored

Op het startscherm van de Meteored-app, welke ook wel bekend is als de app ‘Het weer 14 dagen’, verschijnt er direct een voorspelling voor de komende uren en de komende dagen. Ook zie je direct wat het weer nu is. De voorspelling vooruit is voor 14 dagen. Voor vandaag en morgen zie je die per uur, voor de dagen erna per 3 uur.

Er is aardig wat reclame terug te vinden in de app. Zo nu en dan verschijnt een full-screen banner die je pas na een tijdje af kunt sluiten. Onderin het scherm zijn vrij grote banners te vinden met reclame. Verder laat de applicatie zich wel prettig bedienen.

Yr

Yr.no is de bekendste weer-app uit Noorwegen en hebben we enkele jaren geleden meegenomen in de weer-app test van DroidApp. Dit jaar hebben we ervoor gekozen wederom de Yr app mee te nemen in de weer-app test. De weer-app is vrij van reclame en toont op het startscherm direct het huidige weer. Door naar rechts te vegen kun je per uur zien hoe de lucht er buiten rond die tijd uit zal zien. Dit werkt voor de komende drie dagen.

Je kunt ook schakelen naar de tabelweergave. Hier kun je acht dagen mee vooruit kijken. Voor de komende vier dagen kun je de voorspelling per uur bekijken, voor de rest is dat per tijdspanne van zes uur. Er is ook een kaart met het weer en er zijn grafieken, maar een scherm met radarbeelden ontbreekt in de applicatie van Yr.no.

AccuWeather

Een bekende oudgediende, dat is AccuWeather. De applicatie is een belangrijke weerdienst voor tal van widgets en andere apps die meegeleverd worden vanuit de fabriek. Op het startscherm heb je toegang tot het actuele weer, inclusief nauwkeurige omschrijvingen voor de komende vier uur. Je vindt er ook informatie over de allergieverwachting en luchtkwaliteit.

Via de navigatiebalk onderaan in beeld heb je toegang tot de voorspelling per uur, die krijg je voor de komende vier dagen. Het weer per dag krijg je voor de komende 14 dagen. Verder vind je de radar terug in de AccuWeather app. Zo nu en dan verschijnt er wat reclame.

Wat is de beste weer-app van 2021?

We zijn aangekomen bij de belangrijke vraag; wat is de beste weer-app van Nederland, van dit jaar? Allereerst lichten we de beste applicaties uit, per onderdeel.

Weer-app voor de voorspelling

De voorspelling in onze weer-app test het meest belangrijke, zo schreven we eerder al in de test. Blijft het regenen, wordt het een zonnige dag of is het bewolking dat de dag bepaalt? In Gouda wordt de voorspelling het beste gegeven door Yr.no, met vijf punten lager de voorspellingen van Weer & Radar (WetterApp) en de KNMI app. Bij de overige plaatsen weet Weeronline het best de voorspelling te bepalen. In beide gevallen scoort Weerplaza het minst goed. Gecombineerd kunnen we stellen dat de beste weer-apps voor de voorspelling zijn; Yr.no, Weer & Radar en KNMI. Weerplaza staat mijlenver achter.

Weer-app voor de temperatuur

Hoe gaan de verschillende weer-apps om met het voorspellen van de temperatuur? Voor de meetmomenten van Gouda gaan de meeste punten wederom naar Yr.no, welke een flinke voorsprong heeft op de rest van de apps. De tweede plaats is hier voor Buienradar. AccuWeather en Weerplaza doen het hier beduidend minder goed. In de overige plaatsen waar we een meetmoment hebben uitgevoerd, behalen Yr.no, WeatherPro en Weer XL een gedeelde eerste plaats. Weerplaza blijft hier flink achter. Gecombineerd zien we dat de temperatuur het best voorspeld wordt door Yr.no. Duidelijk lager zien we Buienradar en Weer XL. Weerplaza staat onderaan.

Weer-app voor de neerslag

Weer-apps kunnen punten verdienen voor de neerslagverwachting voor het uur dat we meten, en voor de hele dag dat we meten. Om te beginnen de neerslag per uur; in Gouda weten Yr.no en Weer XL dat het beste te doen. AccuWeather en de KNMI app hebben hier meer moeite mee. In andere plaatsen zien we zeven apps die hetzelfde aantal punten heeft gescoord; Weer & Radar, WeatherPro, Weer XL, Weeronline, Buienradar, Meteored en Yr.no. Weerplaza blijft hier flink achter. In Gouda blijven de punten achter van AccuWeather. Gecombineerd scoren Yr.no, Weer XL, Weeronline en WeatherPro hier het best. Weerplaza en het KNMI zijn hier hekkensluiter.

Als we kijken naar de neerslagverwachting voor de dag zien we ook de nodige verschillen. Meteored, Yr.no en Weerplaza vormen in Gouda de top drie. AccuWeather en de app van het KNMI scoren hier duidelijk minder sterk. In de overige plaatsen is de dagelijkse neerslagverwachting het best voorspeld door WeatherPro. Gevolgd door door Weer XL en Meteored. Opvallend is dat Buienradar hier zich het minst goed uit weet te beelden. Gecombineerd gaat de winst naar Meteored, Yr en Weerplaza. AccuWeather en KNMI staan onderaan op dit gebied.

Eindconclusie

Een half jaar lang hebben we onze uiterste best gedaan om een uitgebreid onderzoek te doen naar de beste, en meest accurate weer-app van Nederland. Ieder jaar is dit weer een gigantische klus. We nemen je nu mee naar de eindconclusie van de weer-app test 2021. We zien een flinke verschuiving in het klassement. In totaal zijn er tien weer-apps getest. Hierbij is ook de beoordeling van de apps zelf meegenomen. Hieronder zetten de posities van de apps op een rijtje.

Op plek nummer 10 is geëindigd Weerplaza. Vorig jaar nog op plaats 6, in 2019 ook op de laatste plek. Het weer voorspellen is gezien het grote verschil met de rest van de apps niet bepaald de sterkste kant van Weerplaza. Alleen voor de dagelijkse neerslag is het de op twee na beste app, voor de rest scoort Weerplaza overal het laagst. De negende plaats is voor AccuWeather; ook deze app scoort erg matig en eindigt steevast bij onze weer-apps test bij de laatste twee. Duidelijk is dat AccuWeather nergens specifiek in uitblinkt.

Een flinke sprong naar beneden voor de KNMI app. In de afgelopen twee edities nog de nummer één, nu op een achtste plaats. De app doet het nog prima op het gebied van voorspelling, maar verspilt al haar punten op de neerslagvoorspelling. De zevende plaats is voor Buienradar. Scoort overal in de middenmoot en blinkt niet ergens specifiek in uit. Opvallend, want eerder scoorde de Buienradar app altijd een plekje in de top vier. De zesde plaats wordt ingenomen door WeatherPro. Heeft ook meermaals de weer-app test gewonnen, maar eindigde vorig jaar als één na laatste.

We gaan naar de top 5, waar de vijfde plek voor Meteored is. Deze applicatie scoort het hoogst op de voorspelde neerslag per dag, maar levert duidelijk punten in bij de voorspelling. Plek nummer vier is voor Weer XL, vorig jaar tweede. Voor de neerslag per uur kun je de Weer XL app uitstekend gebruiken, daarnaast is deze app erg compleet met haar informatie.

Een flinke stijging zien we voor de app van Weeronline. Wat ons betreft ook de mooiste applicatie. De app van Nederlandse bodem staat op een derde plek. De voorspelling doet de app vrij goed en ook op andere gebieden kan de Weeronline app voldoende meekomen. De tweede plaats is voor Weer & Radar. De van oorsprong Duitse WetterApp scoorde in de laatste twee edities steeds een vijfde plek, maar wist in het begin van de weer-app test ook meermaals te winnen. De ontwikkelaars beloofden beterschap; en dat begin lijkt te zijn ingezet. Net als in 2018 staan ze op een tweede plaats. De voorspelling is de op één na beste en op andere gebieden doet de app het prima.

De winnaar

Dan blijft er één app over; en dat is de Yr.no app. De Noorse applicatie blinkt niet uit in één onderdeel, maar eigenlijk in alle onderdelen. Met 509,3 punten scoort Yr nog eens 26,6 punten meer dan de nummer 2. In 2018 hebben we de Yr.no app voor laatst meegenomen in onze test, toen eindigde de app op een achtste plaats. We moeten wel de neerslagradar missen in de app, maar daar staat een accurate weersvoorspelling tegenover.

Alle meetmomenten en scores zijn volledig in te zien in deze PDF.

Puntenaantal locaties Score voor app 1. Yr.no 509,3 7,8 2. Weer & Radar 482,7 8,2 3. Weeronline 476,6 8,6 4. Weer XL 475,8 8,3 5. Meteored 473,8 7,8 6. WeatherPro 473,5 8,0 7. Buienradar 472,0 8,5 8. KNMI 449,7 7,2 9. AccuWeather 439,2 8,7 10. Weerplaza 420,5 7,0

Note: We hebben onze uiterste best gedaan met alle mogelijke middelen om de weer-applicatie test zo precies en goed mogelijk uit te voeren. Het onderzoek naar de beste, meest accurate weer-applicatie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. DroidApp heeft er geen voordeel bij dat een bepaalde applicatie als winnaar zou eindigen. DroidApp wil met dit onderzoek aantonen dat het verschil tussen weer-applicaties groot kan zijn, en wil consumenten advies geven in welke weer-app, welke prestaties levert. Weer-applicaties zijn niet van tevoren ingelicht over het gebruik van hun app in de weer-app test. De weer-app test mag gecommuniceerd worden door derden, mits niet letterlijk gekopieerd en alleen indien er een link opgenomen wordt naar dit artikel. Een citaat plaatsen met bronvermelding ‘DroidApp.nl’ is uiteraard toegestaan.