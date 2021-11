De 5 beste smartphones tot 150 euro: hier moet je op letten (12/2021)

December is een dure maand. Ben je nou op zoek naar een betaalbare smartphone die alles kan, zonder dat het een rib uit je lijf kost, dan helpen we je. Dit zijn de beste smartphones tot 150 euro. Waar moet je op letten?

Beste smartphone tot 150 euro

Als je niet teveel geld uit wilt geven aan een smartphone, hoeft dat tegenwoordig helemaal niet meer te betekenen dat je een slecht toestel in huis haalt. Dat weten we bij DroidApp ook. Dankzij onze jarenlange ervaring en onze kennis kunnen we, onafhankelijk, voor je op een rijtje zetten welke smartphones de aanschaf waard zijn. Maar waar moet je allemaal rekening mee houden? Zeker in deze prijsklasse kunnen er op bepaalde vlakken grotere verschillen zijn.

In dit overzicht hebben we zelf een selectie gemaakt van de beste smartphones tot 150 euro.

Moto G20

We bespraken in onze Moto G20 review deze prima smartphone al. Inmiddels is de prijs lekker wat gedaald. Voor 150 euro krijg je een 6,5 inch HD+ beeldscherm, 64GB aan geheugen en ondersteuning voor NFC. Er is een Unisoc T700 octa-core chipset met 4GB RAM. Handig is de 5000 mAh grote accu en voor de foto’s is er een quad-camera met 48 megapixel hoofdlens. Goed om te weten is dat de telefoon op Android 11 zal blijven draaien. Los van beveiligingsupdates komen er verder dus geen updates. NFC is op het toestel te vinden.

Je kunt de Moto G20 kopen bij:

Moto G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 148,00 euro

Samsung Galaxy A03s

Wil je een smartphone die op termijn ook geüpdatet kan worden naar Android 12, dan is de Samsung Galaxy A03s misschien interessant. De smarthone biedt een 6,5 inch HD+ beeldscherm en beschikt over 3GB RAM/32GB opslagruimte. We vinden verder een triple-camera met een 13 megapixel hoofdcamera. Met de 5000 mAh accu kom je de dag(en) verder wel door. Handig is de aanwezigheid van NFC.

De Samsung Galaxy A03s is te koop bij:

Samsung Galaxy A03s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 149,99 euro

Samsung Galaxy A12

We blijven even bij Samsung. De fabrikant heeft ook nog de Samsung Galaxy A12 in het portfolio zitten. Ook deze smartphone zal op termijn een update krijgen naar Android 12. Goed om te weten: met Black Friday is hij nu extra voordelig geprijsd. De Galaxy A12 heeft een 6,5 inch HD+ beeldscherm, 3GB/32GB en biedt een quad-camera met 48MP hoofdlens. Ook hier een 5000 mAh accu, MediaTek processor en 3GB/32GB opslagruimte. De Galaxy A12 heeft ook NFC, wat handig kan zijn bij mobiel betalen.

Je kunt de Galaxy A12 kopen bij:

Nokia G10

In deze prijsklasse kun je bij Nokia kiezen voor de Nokia G10. Een net toestel met een duidelijk updatebeleid; twee Android OS-updates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. Het toestel biedt eveneens een 6,5 inch HD+ beeldscherm, heeft 3GB/32GB aan geheugen en heeft een MediaTek chipset. De triple-camera heeft een 13 megapixel hoofdlens en er is een 5050 mAh accu. Dankzij de fysieke Google Assistent-knop schakel je snel de hulp in van de assistent.

De Nokia G10 kun je kopen bij:

Nokia G10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 133,00 euro

Oppo A16

Oppo biedt voor deze prijs de Oppo A16. Een betaalbare smartphone met een reeks vergelijkbare specificaties als de rest. Zoals een 13MP triple-camera, 6,52 inch HD+ scherm en een 5000 mAh accu. Verder zien we 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Oppo heeft eerder duidelijkheid gegeven over wat we kunnen verwachten aan updates. Eén Android-update (dat wordt de update naar Android 12) en drie jaar lang beveiligingsupdates. De Oppo A16 is gelijk aan de Oppo A16s, behalve de naam zijn er verder geen verschillen.

De Oppo A16 is verkrijgbaar bij:

Oppo A16 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 149,00 euro

Welke moet ik kiezen?

Wat duidelijk wordt aan dit overzicht, is dat er in deze prijsklasse veel specificaties met elkaar overeenkomen. Allemaal een 6,5 inch HD+ scherm, een 5000 mAh accu en een doorgaans vergelijkbare camera. Het verschil zit hem vooral in het updatebeleid, dat nogal uiteenloopt. Daarnaast zit er verschil in de interface die fabrikanten over Android heen leggen. De Oppo biedt daarbij nog de meeste interne opslagruimte, maar bij alle modellen kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart. We zouden voor het beste updatebeleid de Motorola links laten liggen. Voor de rest alle vier prima smartphones voor een nette prijs. Wil je naast je nieuwe telefoon, ook niet teveel uitgeven aan maandelijkse abonnementskosten. Lees dan ons handige overzicht met de beste sim-only aanbiedingen van november.