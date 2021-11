Black Friday 2021: de hele week kortingen – dit zijn de beste aanbiedingen

Ben je op zoek naar koopjes en voordeeltjes, dan kan het lonen om tijdens Black Friday te shoppen. Echter hoef je hiervoor dan weer niet tot vrijdag 26 november te wachten; de hele week kun je profiteren van aanbiedingen bij vele winkels, merken en providers. We zetten alle aanbiedingen op een rijtje.

Black Friday 2021

Vrijdag 26 november is het officieel Black Friday. Echter, om de drukte wat te spreiden zijn vrijwel alle partijen nu alvast begonnen met Black Friday. Waar dit jaren geleden nog taboe was in Nederland, is het ook in Nederland een terugkerende happening geworden.

We hebben van veel winkels, providers en merken de beste aanbiedingen op een rijtje gezet. Waar kun je kortingen scoren en waar vind je de beste voordeeltjes. We zetten ze voor je op een rijtje.

Bol.com

Natuurlijk kan Bol.com niet ontbreken bij het struinen naar kortingen en voordeeltjes. Er zijn verschillende aanbiedingen. Zo krijg je tot 30 procent korting op videodeurbellen, korting op televisies en de Chromecast voor 29,00 euro. Een interessante aanbieding is de Sony WH-1000XM3 headphone voor 169,00 euro. In onze review kon je al lezen dat deze een waanzinnig goed geluid biedt. Ook voor korting op de Airfryer, fitnessspullen, verlichting en verzorging vind je voordelen.

Coolblue

Ook bij Coolblue vind je de Sony WH-1000XM3 headphone voor 169 euro. Verder vind je er kortingen op robotstofzuigers, de iPad, tablets, klus- en gereedschappen, smart home apparaten, fotoapparatuur en nog veel meer. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe stofzuiger, dan kun je ook goed terecht bij deze Black Friday deals. Denk ook bijvoorbeeld aan de Galaxy A52s van Samsung voor 344 euro of de OnePlus 9 Pro voor 699 euro of de Oppo Find X3 Lite voor 299 euro. De Poco X3 Pro koop je voor 189 euro. Coolblue geeft aan dat dit gelijk alle aanbiedingen zijn en op = op.

Amazon

Bij Amazon kun je ook de hele week profiteren van de beste Black Friday aanbiedingen. Het zijn er eigenlijk teveel om op te noemen. Zo krijg je korting op de Blink camera’s, acties op de koptelefoons en soundbars van Bose. Amazon geeft je flink wat korting op smartphones van OnePlus. Ook op geheugen van SanDisk en Western Digital krijg je korting, net als tal van keukenapparaten, schoonmaakapparaten en koffiemachines. Liever van de bordspellen of verzorgingsproducten; ook dan krijg je vele euro’s voordeel. Alle deals vind je direct via onderstaande button.

Belsimpel

Bij webwinkel Belsimpel vind je ook verschillende aanbiedingen terug. De Motorola Edge 20 voor 348,00 euro of de Oppo Reno6 Pro voor een bedrag van 669 euro. De Moto G60 gaat voor 249 euro richting je brievenbus en ook is er voordeel in combinatie met een abonnement. Wel een nieuwe smartphone, maar geen hoge maandkosten; de Oppo A74 5G krijg je voor eenmalig 182 euro en de eerste 6 maanden voor 4,50 euro per maand (daarna 9,00 euro per maand). Voor dat geld krijg je 5GB internet en 150 minuten.

MediaMarkt

Bij MediaMarkt zijn het nu de Pre- Black Friday deals en dus kun je al lekker profiteren van mooie voordelen. Kortingen op televisies, computers, tablets, keukenapparatuur, accessoires, smartwatches en ga zo maar door. Interessant is de Samsung Galaxy Watch voor 219 euro. De winkelketen heeft de aanbiedingen mooi gebundeld op één pagina, welke je kunt bereiken via onderstaande link.

Youfone

Telecomprovider Youfone stunt met Black Friday Deals. Je krijgt bij elk sim-only abonnement driedubbel zoveel data. De bundel van 9GB met 200 minuten kost je daarmee slechts een tientje per maand. Wil je meer bellen en internetten, dan krijg je voor het bedrag van 17,00 euro per maand onbeperkt bellen en 21GB. Tijdelijk hoef je geen aansluitkosten te betalen. Genoeg aan minder, dan kun je voor 8,50 euro per maand de bundel met 3GB en onbeperkt bellen afsluiten.

Andere aanbiedingen

Er zijn nog veel meer aanbiedingen. Reden genoeg om deze uit te lichten in onderstaande tabel. Klik op de naam van de fabrikant of winkel in de linkerbalk, en je word direct doorgestuurd naar de speciale Black Friday pagina.

Samsung In de eigen webwinkel van Samsung kun je filteren per categorie, waar je graag korting op wilt. Je kunt er terecht voor kortingen op televisies, soundbars, monitoren, geheugen en smartphones. Denk aan de interessant geprijsde Galaxy A12 voor 166 euro. OnePlus Bij OnePlus worden kortingen gegeven op accessoires en smartphones. Denk aan de een nieuwe bumpercase voor 4,99 euro in plaats van 24,95 euro. Ook de smartphones kun je met veel korting kopen. Huawei Huawei geeft in haar eigen webshop voordelen op tal van producten. Niet alleen op smartphones en accessoires, maar juist ook op de stijlvolle MateBook-laptops, welke voorzien zijn van Windows. Verder krijg je vele tientallen euro’s korting op de fijne smartwatches en fitnesstrackers. Mobiel Bij Mobiel kun je vanaf 22 november profiteren van deals op abonnementen, smartphones, sim-only abonnementen en accessoires. Smartphonehoesjes Op zoek naar een accessoire voor je smartphone? Bij Smartphonehoesjes krijg je tot en met 26 november 2021, maar liefst 20 procent korting op alles !Hiervoor hoef je alleen maar de kortingscode ‘BLACKFRIDAY’ te gebruiken. Daarnaast zijn verschillende producten tot wel 60 procent afgeprijsd. Tele2 Bij telecomprovider Tele2 kun je profiteren van vele voordelen. Heb je al een toestel, dan kun je vele tientallen euro’s besparen op een sim-only abonnement. Het abonnement met 20GB data kost je slechts 14,00 euro per maand. Ook in combinatie met toestellen krijg je mooie kortingen. Simyo Een andere provider die stunt met acties, is Simyo. Deze provider is al 24x verkozen tot beste provider volgens de Consumentenbond. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk en tot en met eind november krijg je bijvoorbeeld de 6+6GB bundel voor 14,00 euro. GSMpunt Vanaf 22 november krijg je van GSMpunt iedere dag een andere dagdeal voorgeschoteld. Handig als je op zoek bent naar een leuk cadeau, of een accessoire. Lebara Met de Black Friday Deal van Lebara, krijg je 6 maanden lang 50 procent korting op je sim-only abonnement. Daarbij kun je iedere maand gratis je bundel naar boven en beneden aanpassen. Simpel Geen specifieke Black Friday aanbieding, maar omdat hij best interessant geprijsd is, willen we hem toch even met je delen. Bij telecomprovider Simpel krijg je een abonnement met toegang tot het T-Mobile netwerk. De bundel met 7GB en onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. Megekko Op zoek naar onderdelen, componenten voor je laptop, computer of andere gerelateerde producten? Bij Megekko zijn ze inmiddels begonnen met verschillende Black Friday-deals. Oppo Bij Oppo krijg je verschillende kortingen. Deze vind je via de winkels hierboven en bij de e-store winkel van Oppo. Vanaf 24 november vind je bij Albert Heijn de Oppo A54 5G voor 209 euro, of voor 500 Air Miles met 199 euro. Daarnaast kun je de Oppo Watch voor 199 euro scoren vanaf die datum. Hollandsnieuwe Dinsdag start Hollandsnieuwe met de Black Friday deals. De provider, die gebruik maakt van het Vodafone-netwerk, belooft 140 euro korting op sim-only en toestelkorting tot wel 96 euro. Andere partijen We zijn nog in afwachting van de aanbiedingen van onder andere: T-Mobile

