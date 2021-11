Tele2 stunt nu al met interessante Black Friday deals: dit zijn ze (adv)

Black Friday komt er langzaam maar zeker aan. In aanloop naar deze kortingsdag, stunt telecomprovider Tele2 alvast met een reeks mooie aanbiedingen. Waar kun je van profiteren?

Black Friday bij Tele2

Wil je niet wachten op de gekte die losbarst op 26 november, als het Black Friday is? Dan kan het zeker lonen om nu alvast ogen en oren open te houden. Denk bijvoorbeeld aan de interessante Tele2 aanbiedingen die de provider voor Black Friday heeft. Tot en met Cyber Monday, op 29 november, kun je profiteren van verschillende interessante kortingen en acties, waardoor je mooi wat geld kunt besparen.

Sim-only

Allereerst betaal je geen aansluitkosten bij het afsluiten van een nieuw abonnement. Dit scheelt al 30 euro. Daarnaast kun je profiteren van 48 euro korting op de 20GB bundel, wat ideaal is voor als je veel gebruik maakt van mobiel internet. Voor een bundel van 20GB met 200 minuten/sms betaal je daardoor slechts 14,00 euro per maand. De 20GB bundel kun je ook in combinatie met een toestel kiezen.

Met toestel

Wil je een interessant geprijsd abonnement direct combineren met een nieuwe smartphone? Dan zijn de Tele2 Black Friday deals ook ideaal voor jou. Je krijgt in totaal 150 euro korting op de Samsung Galaxy S21, de uitgebreide smartphone die van alle gemakken is voorzien. Met de Black Friday deals krijg je tijdelijk ook 102 euro voordeel als je kiest voor de Oppo Reno 6.

Handig

Heb je nog een ander mobiel abonnement van Tele2 of T-Mobile Thuis op hetzelfde adres, dan krijg je tot 5GB gratis aan data per maand en ook nog eens korting op de thuisdiensten. Voor degenen die in het weekend veel gebruikmaken van mobiel internet, heeft de provider nog een handige bundel. Met Unlimited Data Elk Weekend kun je bij een 5, 10 of 20GB bundel ieder weekend onbeperkt internetten binnen Nederland. Maandelijks kun je ook ook nog eens met deze bundel 3GB binnen de EU verstoken. Deze bundel kost je tijdelijk 3,00 euro per maand.

Alle Black Friday deals van Tele2 zijn terug te vinden op deze pagina van Tele2.