T-Mobile en Tele2 verhogen dagbundels voor Unlimited-abonnementen

Er zijn zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven wijzigingen doorgevoerd in de abonnementen van Tele2 en T-Mobile. Het gaat om de Unlimited-bundels waarbij de dagbundels flink verruimd worden.

T-Mobile en Tele2 dagbundels Unlimited

Ben je in het bezit van een Unlimited-abonnement van T-Mobile of Tele2, dan kun je per dag op dit moment 5GB gebruiken. Bij het bereiken van deze grens, moet je gebruik maken van de aanvuller, waarbij je weer 1GB extra kunt gebruiken. Dit kun je eindeloos doen, maar kan bij een data-intensief gebruik vrij vervelend zijn. Nu is er goed nieuws, want juist in dit opzicht hebben de twee providers verbeteringen doorgevoerd.

Tot dusver kon je 5GB internet per dag gebruiken totdat je de aanvuller moest gebruiken. De dagbundel is vanaf nu verruimd naar 8GB. Dit betekent dat je na 8GB pas weer de data hoeft aan te vullen. Klanten van T-Mobile en Tele2 met een mobiel Unlimited-abonnement krijgen bij een aanvulling ook meer data. In plaats van 1GB komt dit op 2GB te liggen. Voor enkele oude Unlimited-abonnementen gelden de nieuwe wijzigingen niet.

Bij T-Mobile geldt de wijziging voor de volgende abonnementsvormen;

Unlimited GB + bellen 17.2

Tablet Unlimited GB 17.2

Unlimited GB + bellen versie USA 17.2

Unlimited GB + bellen ’18

Unlimited GB + 120 min. bellen 19.1

Unlimited GB + bellen 19.1

Unlimited GB + 120 min. bellen

Unlimited data & bellen

Unlimited data & bellen – Plus

Tablet Unlimited GB ’18

Tablet Unlimited GB 19.1

Tablet Unlimited GB

Unlimited GB + bellen versie USA ’18

Unlimited GB + bellen versie USA ’18

Unlimited GB + 120 min. bellen USA versie 19.1

Unlimited GB + 120 min. bellen USA versie 19.1

Unlimited GB + bellen USA versie 19.1

Unlimited GB + bellen USA versie 19.1

Unlimited Data for a Day NL

@Work Unlimited

Deze wijziging geldt niet voor:

Unlimited NL + EU 17.1

Tablet Unlimited NL + EU 17.1

Unlimited NL + EU + USA 17.1

Oneindig Online Smartphone

4G voor Thuis FUP 150

4G voor Thuis FUP 500

4G voor Thuis Extra Snel

Unlimited 4G voor Thuis ’18

Alle wijzigingen zijn per direct van kracht. De Unlimited bundels van T-Mobile zijn hier verkrijgbaar. Voor de Unlimited-abonnementen van Tele2 kun je terecht op de website van Tele2.

