T-Mobile past voicemailsysteem aan: dit gaat er allemaal veranderen

Klanten van T-Mobile gaan gevolgen ondervinden van de overgang naar een nieuw voicemailsysteem. Onder andere opgeslagen voicemailberichten worden gewist. Maar er gaat meer veranderen.

T-Mobile met ander voicemailsysteem

Telecomprovider T-Mobile heeft laten weten dat het gaat veranderen van voicemailsysteem. Klanten, die vanaf nu ingelicht worden over de wijziging, zullen hiervan gevolgen ondervinden. Vanaf deze maand, maart 2021, wordt het voicemailsysteen vernieuwd waar klanten gevolgen van zullen ondervinden. Deze gevolgen zijn er niet voor gebruikers van T-Mobile Essential app, Mitel Telepo, Business Hosted Voice of Mobile Connect.

T-Mobile laat weten dat 21 dagen nadat je over bent gezet naar het nieuwe voicemailsysteem, opgeslagen voicemailberichten definitief worden verwijderd. Het is niet mogelijk om deze opnieuw op te slaan. Als alternatief geeft T-Mobile aan dat je het beste in dat geval je voicemailberichten op speaker af kunt spelen, en met een ander apparaat opneemt.

Wachtwoord

In het nieuwe voicemailsysteem zal het ook nodig zijn dat een wachtwoord aan strengere eisen voldoet. Het is hiervoor nodig het wachtwoord opnieuw in te stellen. T-Mobile zegt hierover het volgende;

Bel 1233 of met een vaste telefoon naar 06-24001233

Kies optie 9: Mailbox instellingen

Kies optie 2: Password

Voer je nieuwe wachtwoord in en sluit af met #

Wachtwoord criteria:

Minimaal 4 tot en met 8 cijfers (wij adviseren om minimaal 5 cijfers te gebruiken).

Niet meer dan 2 identieke cijfers achter elkaar (bijvoorbeeld geen 22281).

Mag geen (delen van een) opeenvolgende reeks bevatten (bijvoorbeeld geen 12368 of 876543).

Tot slot laat T-Mobile weten dat het in de week van de overzetting niet mogelijk is om instellingen bij 1233 aan te passen. Klanten worden per SMS op de hoogte gehouden wanneer zij omgezet worden naar het nieuwe systeem voor de voicemail.