T-Mobile verhoogt prijs abonnementen per 1 januari 2021

Vanaf volgend jaar zullen klanten van T-Mobile meer gaan betalen voor hun abonnement. De prijzen zullen stijgen met 1,6 procent, zo wordt duidelijk uit informatie van de magentagekleurde provider.

T-Mobile in 2021 duurder

De maandelijkse kosten van klanten met een T-Mobile abonnement zullen komend jaar verder gaan stijgen. Alles wordt duurder, wordt weleens gezegd, en in dit geval klopt dat. Klanten met een T-Mobile abonnement zullen vanaf 1 januari 2021 een hoger bedrag tegenkomen op hun factuur. Vanwege de inflatiecorrectie stijgen de mobiele abonnementskosten met 1,6 procent. Betaal je nu bijvoorbeeld 20,60 euro per maand, dan gaat dat naar 20,93 euro. Bij een Unlimited-bundel van 35,00 euro ga je naar een maandelijks bedrag van 35,56 euro.

De inflatiecorrectie wordt ieder jaar vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. DroidApp heeft uitgebreid een artikel gepubliceerd over de inflatiecorrectie, inclusief informatie over hoe andere providers het doen.

Overigens geldt er een uitzondering. Abonnementen die na 1 oktober 2020 zijn afgesloten, krijgen dit jaar nog niet te maken met de prijsverhoging. Ditzelfde geldt voor abonnementen die voor 5 december 2010 zijn afgesloten, en waar in de tussentijd nooit wat aan veranderd is. Inflatiecorrectie is geen geldige reden om het abonnement op te zeggen.