Simpel definitief overgenomen door T-Mobile: wat gaat er veranderen?

Vandaag, dinsdag 1 december, is Simpel overgenomen door T-Mobile. In oktober maakten de twee providers dit nieuws al bekend, maar nu is het definitief. Wat gaat er veranderen?

Simpel overgenomen door T-Mobile

Het paarsgekleurde Simpel is vanaf vandaag deel van het magentagekleurde T-Mobile. Dit betekent dat de provider weer mee wappert onder de vlag van T-Mobile, waar het tussen 2010 en 2014 ook al onderdeel van uitmaakte. In 2014 ging Simpel zelfstandig opereren, maar maakte daarbij wel gebruik van het netwerk van T-Mobile. Nu, 1 december 2020, is T-Mobile wederom weer eigenaar van de provider.

Waakhond ACM heeft de overname eerder in november al goedgekeurd, waardoor nu de overname definitief is. Simpel telt circa 1 miljoen klanten en T-Mobile telt nu door de overname 6,7 miljoen mobiele klanten in Nederland, zo stelt de provider.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, laat het volgende weten;

“In de mobiele markt maken we met deze overname een belangrijke stap. Maar, ook als grootste mobiele speler zetten we onze marktstrategie als uitdager door. Klanten mogen van ons blijven verwachten dat we scherp blijven concurreren in alle marktsegmenten en op alle fronten. Op vast internet zijn we zeker nog niet waar we willen zijn. Ons volgende doel is deze markt opschudden.”

De provider laat weten dat er voor de Simpel klanten niets verandert. Dit betekent dat je nog steeds (scherp geprijsde) abonnementen kunt afsluiten bij Simpel. Onbekend is of de provider op de lange termijn veranderingen door gaat voeren bij Simpel, maar vooralsnog zullen klanten daar niets van merken. Zoals door Abildgaard uitgelegd, wil het bedrijf zich nu focussen op het wakker schudden van de markt met T-Mobile Thuis.