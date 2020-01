DroidApp onderzoekt: hogere telefoonrekening door inflatiecorrectie, hoe zit het?

Misschien heb je het al gezien, je telefoonrekening is tientallen centen of misschien wel euro’s hoger dan vorige maand. Wat is de reden hiervan? DroidApp zocht het uit.

Hogere telefoonrekening

Het klinkt cliché maar ergens zit er een kern van waarheid in, het leven is sinds 1 januari weer wat duurder. Niet alleen met je auto, aan de pomp, maar ook met de mobiele telefoon. Voor velen valt de telefoonrekening deze maand weer op de (digitale) mat, en je zult zien dat je hiervoor ook weer meer moet aftikken.

Je staat er misschien niet bij stil, maar verschillende diensten en producten zijn sinds 1 januari 2020 wat duurder geworden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. En als je de kleine lettertjes van de voorwaarden van je telefooncontract er op naslaat, dan lees je ook het woord ‘inflatiecorrectie’.

Inflatiecorrectie

De prijsverhoging komt in dit geval door de inflatiecorrectie. Ieder jaar stijgen de prijzen. Dit wordt prijsinflatie genoemd, waarbij de kosten stijgen. Deze stijgingen komen ook bij (in dit geval) providers terecht, welke altijd doorberekend zullen worden aan klanten. Niet alleen bij mobiele telefoonabonnementen, maar bijvoorbeeld ook bij je pakket voor televisie, bellen en internetten thuis.

De inflatiecorrectie wordt ieder jaar vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze wordt berekend over de maand juni van het afgelopen jaar, waarbij het percentage wordt bepaald en deze ook gebruikt wordt voor de inflatiecorrectie. Voor 2020 komt deze uit op 2,7 procent.

Alle providers passen de prijsinflatie toe op haar abonnementen. Dit betekent dat in principe alle abonnementen in prijs omhoog gaan, met 2,7 procent. Omdat dit onderdeel is van je contract, is het niet mogelijk om door deze oorzaak je abonnement (tussentijds) te beëindigen.

De inflatiecorrectie wordt toegepast op het maandbedrag, inclusief de kortingen op het maandbedrag, zo laat T-Mobile weten. De maandelijkse (af-)betaling voor je toestel, aanvullende mobiele diensten zoals Spotify of Videoland, aansluitkosten en andere kortingen worden niet belast met de inflatiecorrectie.

Daarbij is er een belangrijke uitzondering. Wanneer een contract na 1 oktober 2019 zijn verlengd of zijn afgesloten, wordt het jaar erop pas de inflatiecorrectie toegepast. Ook geldt de inflatiecorrectie niet op abonnementen die lang geleden zijn afgesloten. Dit verschilt weer per provider.

Overigens hanteren sommige providers een andere termijn. Bij Vodafone geldt de inflatiecorrectie vanaf 1 oktober 2019 al. Hierbij geldt dat voor abonnementen die voor 1 juli 2019 zijn afgesloten. Bij KPN en Simyo geldt hetzelfde. Bij Tele2 gaat deze wijziging in op 1 juli, waarbij het niet geldt als je na januari je abonnement hebt afgesloten. In de tekst hierboven hebben we de informatie van T-Mobile (en Ben) gebruikt, waarbij de inflatiecorrectie vanaf 1 januari wordt doorberekend.

Duurder

Toch kan het een duidelijke prijsverhoging zijn op je abonnement. Wanneer je eerder nog 20,00 euro per maand betaalt, ga je nu naar circa 20,54 euro. Zit je op een abonnement waarvoor je 50,00 euro per maand betaalt, dan zie je op je factuur een stijging van 1,35 euro. Heb je nog niet de telefoonrekening ontvangen van je provider, dan kun je zelf uitrekenen wat je gaat betalen. Dit is het standaard bedrag van je abonnement, plus 2,7 procent.