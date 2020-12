De beste sim-only aanbiedingen van december 2020: alle voordelen van alle providers

Verschillende providers stunten ook in december met hun aanbiedingen voor sim-only abonnementen. Zo zijn de Black Friday aanbiedingen met een maand verlengd. We zetten de beste sim-only aanbiedingen van december op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van december

December is al een dure maand en hoe fijn is het dan als je nog verder kunt besparen op je maandelijkse kosten. Dit zien we dan ook terug bij de verschillende providers waarvan velen hun Black Friday acties hebben verlengd. Hierdoor kun je de hele maand profiteren van interessante aanbiedingen. Zoals je van ons gewend bent hebben we weer goed onderzoek gedaan, en hebben we de beste sim-only aanbiedingen van deze maand op een rijtje gezet.

Simpel

Bij Simpel kun je profiteren van de interessant geprijsde bundels. Voor degenen die aan weinig voldoende hebben, heb je bijvoorbeeld 100 minuten met 1GB voor 6,00 euro per maand. Wil je meer data, dan is er bijvoorbeeld de bundel met 4GB internet en onbeperkt bellen voor een bedrag van 10,00 euro per maand. De eenmalige aansluitkosten bedragen 20,00 euro. Je maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Alle details en bestellen bij Simpel

Youfone

Deze maand profiteer je bij Youfone van dubbele data. Hierdoor heb je een bundel met 2GB internet met 200 minuten voor 7,00 euro per maand. Leuke aanbieding is er ook voor de veelgebruiker. Voor 12,00 euro p/m heb je 200 minuten met 10GB, of voor 15,00 euro per maand heb je 16GB aan internet met hetzelfde aantal minuten. Eventueel heb je ook de keuze uit een bundel met onbeperkt bellen. Je betaalt eenmalig 20,00 euro aansluitkosten. Je belt en internet via het netwerk van KPN.

Alle details en bestellen bij Youfone

Tele2

Bij Tele2 zijn de Black Friday-acties verlengd voor de hele maand december. Dat heeft als voordeel dat je 20,00 euro bespaart op de aansluitkosten. Daarnaast heeft de van oorsprong Zweedse provider interessant geprijsde databundels. Voor 7GB internet met 200 minuten betaal je maandelijks 13,00 euro.

Alle details en bestellen bij Tele2

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe kun je ook profiteren van extra kortingen. Allereerst bespaar je 20,00 euro op de aansluitkosten. Heb je thuis ook Ziggo internet, dan krijg je iedere maand 1000 min/mb/sms gratis én een Ziggo TV-pakket voor niets. Alles gaat uit één bundel, wat interessant kan zijn voor als je je telefoon steeds anders gebruikt. Voor een tientje heb je 4000 MB/min/sms. Voor 2,00 euro extra per maand kun je onbeperkt bellen. Hollandsnieuwe maakt gebruik van het netwerk van Vodafone.

Alle details en bestellen bij Hollandsnieuwe

Simyo

Ook Simyo heeft haar aanbiedingen verlengd en geeft nu extra korting met de December Deal. Je bespaart 14,99 euro aansluitkosten. Daarnaast profiteer je van 2,00 euro korting op de 15GB bundel. Heb je thuis KPN Vast Internet, dan wordt de databundel verdubbeld. De bundel met 15GB internet en 200 minuten kost je maandelijks 16,00 euro per maand. Ook kun je kiezen voor een maandelijks opzegbaar abonnement bij Simyo.

Alle details en bestellen bij Simyo

T-Mobile

T-Mobile heeft de Go Go Go Deals. Je bespaart tot en met 3 januari 25,00 euro op de aansluitkosten. Zowel op abonnementen met toestel, als op sim-only abonnementen. Heb je ook T-Mobile Thuis of iemand anders op hetzelfde adres met T-Mobile dan profiteer je van korting en meer data. Het netwerk van T-Mobile wordt in ons land als beste beoordeeld. Voor 5GB internet met 120 minuten betaal je 15,00 euro per maand. Alles onbeperkt, inclusief toegang tot het 5G-netwerk kost je 35,00 euro.

Alle details en bestellen bij T-Mobile

Ben

Telecomprovider Ben laat je geen aansluitkosten betalen waardoor je weer 20,00 euro in je zak kunt houden. Daarbij krijg je bovenop de gekozen databundel maximaal 2500 MB per maand gratis. Zo heb je voor een tientje per maand een bundel met 5000MB en 200 minuten.

Alle details en bestellen bij Ben

Lebara

Bij Lebara zijn er ook verschillende kortingen, waarbij je alleen dit weekend nog profiteert van 15,00 euro korting op de aansluitkosten. Deze komen dus uit op 0 euro. Je kunt iedere maand je abonnement aanpassen; naar boven en naar beneden. Voor 11,00 euro per maand heb je 5GB internet en 150 minuten bellen. Bel je veel naar het buitenland, dan kan Lebara interessant zijn. Voor 5,00 euro per maand kun je onbeperkt bellen en sms’en naar 44 landen.

Alle details en bestellen bij Lebara

Mobiel

Mobiel zelf is geen provider, maar een webwinkel waar je terecht kunt voor telefoonabonnementen. Ook een sim-only abonnement kun je daar afsluiten bij verschillende providers. Tot en met het einde van deze maand kun je profiteren van 25,00 euro retour bij het afsluiten van een sim-only abonnement. Hiervoor kun je de kortingscode ’25SO’ gebruiken. Je kunt je sim-only abonnement kun je hier vinden bij Mobiel.

Overige providers

Je kunt de actuele aanbiedingen van andere providers hieronder vinden;

Wil je eerst kijken welk abonnement het beste bij jou past, bezoek dan de handige DroidApp sim-only vergelijker. Hiermee kun je sim-only vergelijken en zien welke bundels en providers het beste passen bij je wensen.