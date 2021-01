Speedtest Awards: KPN neemt koppositie over van T-Mobile voor beste netwerk

Ookla heeft de nieuwe Speedtest Awards uitgereikt waarbij gekeken wordt naar het beste en meest snelle netwerk per land. Voor Nederland betekent dit dat de eerste plaats na lange tijd overgenomen wordt door KPN, van T-Mobile. Waar zitten de verschillen?

Speedtest Awards

Over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft het netwerk van KPN de beste cijfers, zo blijkt uit het onderzoek van Ookla. Ookla is de naam achter de bekende app Speedtest. De cijfers zijn gebaseerd op in totaal 502.885 testen die verspreid over de twee kwartalen werden gehouden, door verschillende gebruikers, op verschillende toestellen. Wat blijkt; het netwerk van KPN gaat er met de winst vandoor. De erepositie werd in de afgelopen drie edities steevast ingenomen door T-Mobile.

Er is gekeken naar verschillende onderdelen. Onder andere de dekkingsgraad van het netwerk, en het 4G-netwerk is uitgezocht. Er wordt gemeten waar en hoe sterk het bereik is, en KPN steekt daar ver boven de rest van de providers uit. Vodafone is hekkensluiter, T-Mobile staat op een tweede plaats. Tele2 is doordat het nu grotendeels samengevoegd is met T-Mobile niet in het dekkingsonderzoek meegenomen. De van oorsprong Zweedse provider wordt wel meegenomen in de speedtest, waarbij de internetsnelheid wordt gemeten.

Uit de vele honderdduizenden testen komt naar voren dat de gemiddelde downloadsnelheid bij KPN het hoogst ligt; 92,51 Mbps. Bij T-Mobile is dit 86,20 Mbps gevolgd door Tele2 (77,72 Mbps) en Vodafone (76,48 Mbps). De verschillen in uploadsnelheid liggen iets minder ver uit elkaar; KPN staat eerste met een uploadsnelheid van gemiddeld 19,80 Mbps. T-Mobile tweede (18,88 Mbps), Tele2 derde (16,57 Mbps) en Vodafone wederom laatste (16,06 Mbps). Ookla heeft twee documenten geplaatst waarin de testuitslagen nauwkeuriger bekeken kunnen worden. Zie hier de dekking (pdf) en de snelheden (pdf). Met deze cijfers heeft KPN flinke stappen gezet. Vorig jaar stonden ze nog onder Vodafone. De abonnementen van KPN kun je hier vinden.