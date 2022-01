Ookla: KPN heeft snelste en beste netwerk van Nederland

Uit nieuw onderzoek van Ookla blijkt dat het netwerk van KPN als snelste werd beoordeeld in het derde en vierde kwartaal van 2021.

KPN is de snelste

Voor de derde keer op rij heeft KPN een Ookla-award in de wacht gesleept. Het mobiele netwerk van KPN is volgens het onderzoek het snelste netwerk van Nederland. Daarbij wordt het netwerk bekroond tot het beste netwerk van het land. KPN is één van de drie mobiele providers in Nederland met een eigen netwerk.

Bij KPN wordt een downloadsnelheid gehaald van 100,56 Mbit/seconde. Bij T-Mobile komt dit uit op 98,61 Mbit/s. Vodafone scoort hierin veel lager met een snelheid van 68,97 megabit. Als we kijken naar de uploadsnelheid zien we snelheden van 15,65 Mbit/s bij KPN, 14,54 Mbit bij T-Mobile en 12 Mbit/s bij Vodafone.

5G

Ookla heeft ook onderzoek gedaan naar de 5G-snelheden die behaald worden. Hoewel pas later dit jaar deze snelheden flink omhoog zullen gaan door frequentieveilingen, zijn er ook wel al verschillen tussen verschillende providers. Bij Vodafone komt de gemiddelde downloadsnelheid uit op ‘slechts’ 92,75 megabit uit. Dit is hoger bij T-Mobile met een behaalde snelheid van 151,11 megabit en bij KPN met 185,42 megabit.

Met deze snelheidsverschillen komt de downloadsnelheid voor een film van circa 1GB uit bij KPN op een tijdsduur van 43 seconden. Bij T-Mobile is dat 53 seconden, en bij Vodafone duurt dit 1 minuut en 23 seconden.

Het onderzoek van Ookla heeft betrekking op 340.000 vanaf 130.000 unieke toestellen. In de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021 kwam KPN ook als winnaar uit de bus. Daarvoor stond de award bij T-Mobile.