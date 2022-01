KPN introduceert Ecosim: dit zijn de voordelen van nieuwe simkaart

KPN heeft de Ecosim geïntroduceerd. Hiermee is de groengekleurde provider de eerste provider in Nederland die deze vernieuwde simkaart uitlevert aan haar klanten. Het is een simkaart, maar dan veel milieuvriendelijker.

KPN Ecosim

Als we wat tegen de klimaatverandering willen doen, dan moeten we allen hier ons steentje aan bijdragen. KPN heeft een nieuwe stap gezet in de milieuvriendelijkheid van simkaarten. De provider introduceert de Ecosim. Dit is een simkaart zoals we die al kennen, maar dan op een milieuvriendelijke manier geproduceerd, want het pasje bestaat voor 100 procent uit gerecycled plastic. KPN is hiermee de eerste provider in Nederland die de Ecosim uitlevert aan haar klanten.

KPN laat weten dat de provider in 2025 nagenoeg volledig circulair wil zijn. De Ecosim moet bijdragen aan deze doelstelling. Ieder jaar worden er wereldwijd 4,5 miljard simkaarten gemaakt, KPN geeft er enkele miljoen per jaar uit; zowel aan nieuwe als aan bestaande klanten. Hierbij is het grootste bestandsdeel, plastic. De Ecosim vervangt tonnen aan plastic en kan ook later weer opnieuw gerecycled worden. De Ecosim is vervaardigd uit oude koelkasten. Dit is namelijk niet alleen sterk, maar ook flexibel genoeg voor de verwerking tot simkaart. De verpakking van de simkaart wordt voortaan gemaakt van FSC-vriendelijk hard papier.

De huidige voorraad simkaarten wordt opgemaakt, maar verder alleen nog maar aangevuld met de Ecosim. Over enkele weken moet de eerste Ecosim uitgeleverd worden naar klanten. Dit geldt voor zowel klanten met een prepaid, abonnement of sim-only abonnement bij KPN.