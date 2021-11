T-Mobile, KPN en Vodafone halen waardevolle smartphones uit winkels

Na een reeks overvallen in Amsterdam, hebben de drie grote providers besloten in alle Nederlandse winkels hun (waardevolle) telefoons uit de winkels te halen. Eerder werden al verschillende andere maatregelen getroffen.

Waardevolle smartphones uit winkels

In de afgelopen weken zijn relatief veel telecomwinkels overvallen in Amsterdam en omgeving. Als gevolg daarvan hebben de verschillende providers (T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo) maatregelen genomen om de kans op een overval te reduceren. Besloten werd om in gebieden met een verhoogd overvalrisico de waardevolle smartphones uit de winkels te halen. Bij de gewapende overvallen werden medewerkers gedwongen tot het afgeven van smartphones. Daarbij werden nog verschillende andere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om winkels veilig te houden.

De winkels nemen nu een volgende stap. Vanwege de aanhoudende dreiging worden nu in heel Nederland de waardevolle smartphones uit de winkels van T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo gehaald. De providers zeggen hierover het volgende;

De telecombedrijven maken zich grote zorgen over de ontstane situatie en doen er alles aan om overvallen te voorkomen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de politie en overheidsinstanties. Gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels hebben KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile besloten de waardevolle smartphones overal uit de voorraad te halen.

Klanten kunnen nog wel naar de winkels komen om een demoversie van een smartphone te proberen. Waardevolle smartphones worden echter dus niet verkocht in de winkel, maar worden bij de koper thuisbezorgd. Het stelen van smartphones is overigens niet lonend. Telefoons kunnen getraceerd worden en op afstand geblokkeerd worden.