T-Mobile komt met goedkoper tv-abonnement met app, zonder TV Box

T-Mobile slaat een nieuwe weg in met haar Thuis-abonnementen. Vanaf nu biedt de magentagekleurde provider een tv-abonnement aan zonder de TV Box. Deze abonnementsvorm is ook goedkoper.

T-Mobile TV zonder Box

Televisiekijken moet bij T-Mobile nog makkelijker gemaakt worden, dankzij de toevoeging van een nieuwe abonnementsvorm. Klanten die een abonnement willen afsluiten bij T-Mobile krijgen de keuze om hun tv-abonnement zonder TV Box af te nemen. Bij deze keuze gaat alles via de T-Mobile TV app, waarmee je content direct kunt afspelen op je tv. Voor de duidelijkheid; het is een applicatie die je downloadt op je televisie, en dus niet op je smartphone. Goed om te weten is dat het verstandig is om te kijken of de app al geschikt is voor je televisie. Dat kan via deze link.

Omdat het zonder TV Box werkt, scheelt dat ook weer kabels en afstandsbedieningen en dus ruimte. Tevens moet het schakelen tussen televisie en diensten als Netflix en Videoland op deze manier nog makkelijker gemaakt worden.

T-Mobile stelt de T-Mobile TV App vanaf nu beschikbaar, waardoor dus geen TV Box nodig is. Het afsluiten kan bij T-Mobile voor 12,50 euro per maand.