T-Mobile sluit 2e kwartaal van 2021 met records af

Telecomprovider T-Mobile kan tevreden terugkijken op het tweede kwartaal van 2021. Zowel de mobiele tak als de tak van vaste diensten zag het aantal gebruikers stijgen.

T-Mobile in tweede kwartaal 2021

De Nederlandse afdeling van T-Mobile heeft de cijfers gedeeld over het tweede kwartaal van 2021. De omzet steeg met 5,4 procent naart 504 miljoen euro. De brutowinst kwam uit op 155 miljoen euro. T-Mobile spreekt over het sterkste kwartaal in 1,5 jaar tijd.

Het aantal klanten steeg met 84.000. Dit waren 14.000 nieuwe vaste klanten en 70.000 mobiele klanten. Het totaal aantal mobiele klanten staat hiermee op 6,9 miljoen. Daarbij heeft de magentagekleurde provider nog 707.000 klanten met T-Mobile Thuis. Volgens de provider kiezen steeds meer klanten voor Unlimited.

