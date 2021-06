T-Mobile begint in Nederland met uitschakelen 2G-netwerk

T-Mobile is in ons land begonnen met het uitfaseren van het 2G-netwerk. Hiermee is T-Mobile de eerste provider die deze netwerkstandaard langzaam maar zeker uit de lucht haalt voor de consument.

Einde van 2G bij T-Mobile

Sinds 1999 kunnen we in Nederland bij T-Mobile gebruik maken van het 2G-netwerk. Met het netwerk is het mogelijk om te bellen, te sms’en en op een hele lage snelheid gebruik te maken van mobiel internet. Telecomprovider T-Mobile maakte eerder al bekend dat het in november 2020 zou stoppen met het 2G-netwerk. Dit werd toen uitgesteld naar dit moment, zo laat T-Mobile weten.

De vrijgekomen bandbreedte wordt gebruikt voor het 4G- en 5G-netwerk. Dit is nodig omdat het gebruik van het mobiele netwerk alsmaar groeit. Volgens T-Mobile merkt een groot deel van de klanten niks van het uitzetten van het 2G-netwerk. Echter, degenen met een toestel dat alleen 2G gebruikt, kan dit wel voor problemen zorgen. Toestellen zoals een Nokia 6300 of een ander toestel dat geen 3G- of nieuwer ondersteunt, kan niet langer meer gebruikt worden om mee te bellen of te internetten. Zij kunnen eventueel (indien simlockvrij) wel overstappen naar een andere provider, of een nieuw toestel aanschaffen. Dit hoeft in zo’n geval zeker geen nieuw toestel te zijn.

Het 3G-netwerk van T-Mobile blijft voorlopig wel in de lucht. Ook het 2G-netwerk voor Internet of Things (IoT) blijft nog werken. Vodafone is in februari 2020 begonnen met het uitfaseren van het 3G-netwerk, terwijl daar 2G in de lucht blijft. KPN stopt vanaf januari 2022 met het 3G-netwerk en blijft met 2G werken.