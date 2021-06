T-Mobile komt met Unlimited combi-abonnement; samen met Netflix en Videoland

Telecomprovider T-Mobile komt met een nieuw ‘Unlimited en Entertainment’ abonnement. Hiermee kun je als klant voor een lagere prijs gelijk ook Netflix en Videoland afsluiten.

T-Mobile Unlimited en Entertainment

Videodiensten zijn erg populair. Veel klanten hebben al een abonnement bij een streamingdienst zoals Netflix of Videoland. Nu heeft T-Mobile de nieuwe abonnementsvorm ‘Unlimited en Entertainment’ aangekondigd, welke per direct verkrijgbaar is.

Het abonnement biedt ook gelijk een abonnement op zowel Netflix Standaard en Videoland Plus. Met deze abonnementen kun je tegelijkertijd op twee schermen tegelijk een videodienst gebruiken. Samen met het abonnement heb je dus ook onbeperkt bellen, internetten en sms’en zoals bij het bekende Unlimited-abonnement van T-Mobile. Het maandbedrag komt uit op totaal 50,00 euro voor een 2-jarig contract en 51,00 euro per maand voor een 1-jarig contract. Je kunt de diensten alleen samen afsluiten, dus niet met alleen Netflix of alleen Videoland.

De combinatie die T-Mobile aanbiedt is een stuk voordeliger dan wanneer je los de diensten afsluit. Het gaat om een besparing van een kleine 4,00 euro per maand. Klanten die op het adres al een T-Mobile abonnement hebben, betalen geen 50, maar 40 euro per maand.

Je kunt het T-Mobile Unlimited en Entertainment abonnement vinden op de website van T-Mobile.